كويتيون يؤيدون منع عودة المصريين.. وفيديو لإنزال ركاب طائرة متجهة للكويت

والسبت، أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قرارا يقضي بحظر الطيران التجاري مع 31 دولة من بينها مصر، ومنع دخول مواطنيها إليها، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

(الطيران المدني) الكويتية: حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة اعتبارا من اليوم https://t.co/IEEwxooEm6#كونا #الكويت — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) August 1, 2020

في المقابل أشعل القرار الكويتي غضبًا بين المغردين المصريين وتفاعلوا عبر وسم (#الكويت)، معتبرين القرار غير مبرر ويضر بمئات الآلاف من المصريين المقيمين، بينما طالب إعلاميون مصريون سلطات بلادهم بالرد بالمثل على القرار الكويتي.

وبالفعل، أصدرت شركة مصر للطيران، السبت، قرارًا بتعليق جميع الرحلات المقررة إلى الكويت ابتداء من السبت وحتى إشعار آخر، ردًا على القرار الكويتي.

وتداول ناشطون مقطع فيديو لشخص مصري، فوجئ بقرار منع الرحلات المصرية أثناء وجوده في الطائرة قبيل الإقلاع بدقائق، وإنزال كافة الركاب المصريين من على متن الرحلة المتجهة إلى العاصمة الكويتية.

القاهرة : بعد أن كانت طائرة طيران الجزيرة المتجهة إلى الكويت من القاهرة على وشك الإقلاع ، تم ابلاغ الركاب بصدور قرار من الطيران المدني بأن السماح بدخول الكويت الكويتيين فقط ، وتم انزال بقية الركاب . pic.twitter.com/VBBKhACE82 — MNA (@mna) August 1, 2020

وصدر بيان رسمي عن الخارجية المصرية ظهر اليوم، كشف عن اتصال هاتفي جرى بين وزيري الخارجية المصري والكويتي "لمناقشة الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين".

وأكد وزير خارجية الكويت، أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة، بحسب ما ذكر البيان، واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الاجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها.

وعبر سلسلة من التغريدات على تويتر، ندد البرلماني والصحفي المصري مصطفى بكري بالقرار الكويتي قائلًا "لا أجد مبررًا لذلك… هذا قرار يحرم مئات الألاف من المصريين المقيمين من السفر ويؤثر على مصالحهم".

لاأجد مبررا لقيام حكومة الكويت الشقيقه بوضع إسم (مصر) ضمن الدول التي يتفشي فيها وباء الكورونا ، والكل يعرف ،وتقارير منظمة الصحه تؤكد عكس ذلك ، خطورة الأمر أن الكويت أوقفت حركة الطيران التجاري بينها وبين مصر ، وهذا قرار يحرم مئات الألاف من المصريين المقيمين من السفر — مصطفى بكري (@BakryMP) August 1, 2020

وتابع "هذا القرار لا يستند إلى معلومات صحيحة أو أسباب حقيقة، ولذلك أتمنى من الأشقاء الكويتيين مراجعته في ضوء تقارير الصحة العالمية"، مطالبًا وزارة الخارجية المصرية بالتواصل مع حكومة الكويت لإثنائها عن هذا القرار.

إنني أطالب وزارة الخارجيه المصريه أن تتواصل مع حكومة الكويت لإثنائها عن هذا القرار الغير مبرر ، والذي يؤثر علي مصالح مئات الآلاف من المصريين ، للأسف القرار لايستند إلي أسباب حقيقيه ، وهو حتي لم يعط فرصه لمن يريد العودة أو من هو مرتبط بمصالح في البلاد — مصطفى بكري (@BakryMP) August 1, 2020

بينما رد عليه البرلماني الكويتي عبد الكريم الكندري، عبر تويتر، قائلا "عمليًا وقانونيًا لا تحتاج الكويت أن تبرر قراراتها لأحد، لكن الذي يحتاج فعلا لتبرير هو إصراركم على التدخل في شأننا الداخلي".

أقول للنائب الكويتي عبدالكريم البندري الذي رد علي دعوتي للحكومه الكويتيه بالتراجع عن قرار وقف الطيران التجاري بادعاء غير صحيح عن تفشي مرض كورونا في مصر :إن مصر لاتتدخل في شئون أحد ، ومصر تحترم أخوتنا في الكويت قيادة وشعبا ، ولكن هذا القرار هو قرار غير مبرر ، والادعاءات التي تساق — مصطفى بكري (@BakryMP) August 1, 2020

وبالإضافة إلى مصر، شملت القائمة التي أعلنت عنها الكويت، ثلاث دول عربية أخرى هي سوريا والعراق ولبنان إلى جانب دول أوربية وآسيوية ولاتينية.

وأكد الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن قرار منع الطيران من وإلى الدول المذكورة يخضع لمراجعات مستمرة من الحكومة، لافتًا إلى أن القائمة متغيرة حسب تطورات تفشي جائحة كورونا، وفقا لـ (كونا).

القضية ليست #مصر فمصر وشعبها محلها القلب ، القضية أن كل بلد حريص على صحته الوقائية وامنه الصحي فالدخول الى #السعودية وتحديدا #الحج و #العمرة احب للكويتين وكل مسلم من كل شي اخر ومع ذلك نحن سعداء ان المملكة اغلقت حدودها حماية لاهلنا ومقدساتنا،#لا_لرحلات_عوده_المصريين — د. هلال صاهود العنزي (@dr_helalsahood) August 1, 2020

وعبر وسم (#لا_لرحلات_عودة_المصريين)، أيّد كويتيون قرار بلادهم ولكن كانت الدوافع مختلفة، ما بين التخوف من تفشي كورونا، وبين تغيير التركيبة السكانية في الكويت لصالح المصريين البالغ عددهم نحو 500 ألف، حيث نوقش قبل أسبوع في مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون يوصي بألا يتعدى تعداد أي جالية عن ثلث الكويتيين كحد أقصى.

وتصاعد التوتر غير الرسمي بين مصر والكويت في الآونة الأخيرة، بسبب وقائع عدة من بينها حادثة صُفع عامل مصري 3 مرات على يد مواطن كويتي، تبعه دعوات "مجهولة" لحرق العلم الكويتي في القاهرة.

تذكرون سيتم تعديل #التركيبه_السكانيه

من ٧٠٪ كويتيين و ٣٠٪ وافدين 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 من أتذكر هالسالفه أضحك #لا_لرحلات_عودة_المصريين — 🇰🇼 7ânön 🇰🇼 (@Bougylady) August 1, 2020

وقبل هذه وتلك، كانت أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت إثر جائحة كورونا، من أبرز الملفات التي أثار غضب المصريين والكويتيين على حد سواء، واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين تخللتها مظاهرات واشتباكات، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

ورغم كل ذلك، لايزال مغرودن من الجانبين المصري والكويتي، يتفاعلون على وسم (#مصر_الكويت_اخوة)، محاولين التهدئة شعبيًا، ومؤكدين على قوة العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين، وهو ما أكدته كذلك تصريحات مصرية رسمية تعقيبًا على دعوة حرق العلم.