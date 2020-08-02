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ضحية جديدة.. مقتل عامل مصري برصاص شاب أردني والقاهرة تتحرك

الشاب المصري أمير قتل برصاص آخر أردني وسط عمّان
الشاب المصري أمير قتل برصاص آخر أردني وسط عمّان
2/8/2020

وأكدت وزارة القوى العاملة المصرية، أنها تتابع مستحقات الشاب المصري الذي قُتل بعيار ناري علي يد آخر أردني الجنسية، بينما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بالغضب مطالبة بالقصاص لأمير.

وقالت الوزارة، في بيان لها ظهر اليوم، إنها تلقت تقريرًا عاجلًا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، بشأن الحادثة، وكشف أن الجاني تم القبض عليه ويتم في الوقت الحالي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووفق البيان، كُلّف مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية في الأردن، بمتابعة مستحقات القتيل والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، بالتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث، وذلك من خلال التحقيقات التي تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأشارت الوزارة إلى متابعة السفير المصري في الأردن والقسم القنصلي والمستشار القانوني للسفارة، لقضية الشاب القتيل لمعرفة ملابسات الحادث وما أسفرت عنه التحقيقات.

وأضافت أن رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن اتصل بأسرة القتيل، وقدم لها واجب العزاء، كما طمأنهم باتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ حقوق ابنهم الفقيد.

والأسبوع الماضي، قتل مواطن سعودي مصريين اثنين من قرية البطحة التابعة لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، وذلك بإطلاق 3 طلقات رصاص في ظهر كل منهما، إثر خلاف بسيط في العمل.

وعبر ناشطون عن غضبهم الشديد مما حدث، وخاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء على المصريين في دول خليجية في الآونة الأخيرة، وطالبوا بالمشاركة في وسم للمطالبة بأخذ حق المصريين.

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https://twitter.com/BassmaSaeed9/status/1289871127775334400?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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