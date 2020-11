شاهد: عودة رائدي فضاء من مهمة ناسا التاريخية إلى الأرض

وتمثل الرحلة أول مهمة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) انطلاقا من أراضي الولايات المتحدة منذ تسع سنوات.

وغادر بنكين وهيرلي المحطة أمس السبت وهبطا قبالة ساحل بنساكولا في فلوريدا في الوقت المقرر لعودتهما وهو الساعة 2:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد رحلة استغرقت 21 ساعة على متن الكبسولة كرو دراجون "إنديفور".

ويمثل الهبوط الناجح آخر اختبار رئيسي لقدرة الكبسولة على نقل رواد الفضاء وهو إنجاز لم تحققه أي شركة خاصة من قبل.

Good splashdown of Dragon confirmed! Welcome back to Earth, @AstroBehnken and @Astro_Doug ! pic.twitter.com/0vAS3CcK9P

وقالت غرفة مراقبة المهمة التابعة لسبيس إكس لدى الهبوط "بالنيابة عن فرق سبيس إكس وناسا.. مرحبا بعودتكما إلى كوكب الأرض. شكرا للتحليق مع سبيس إكس".

وسيقضي رائدا الفضاء ما يصل إلى ساعة داخل الكبسولة التي تطفو على سطح الماء قبل أن تنتشلهما فرق من سبيس إكس وناسا لنقلهما في طائرة هليكوبتر. وسيخضع الاثنان لفحوص طبية قبل نقلهما جوا إلى مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستون بولاية تكساس.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug have been lifted out of the water and are aboard the Go Navigator. Welcome home. #LaunchAmerica pic.twitter.com/gjqUcLMy8X

