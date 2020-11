الهند.. اعتداء وحشي على شاب مسلم بزعم قيامه بنقل لحم بقر (فيديو)

وذكرت قناة "إن دي تي في" المحلية، أن مجموعة أشخاص أوقفوا سيارة شاب مسلم في منطقة "غورغاون" قرب نيودلهي، ولدى استفسارهم عن اسمه عرفوا بأنه مسلم، فأبرحوه ضربا بزعم أنه ينقل لحم بقر بسيارته.

وأضافت أن الشاب يدعى "لقمان خان"، وقد نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لعنف شديد.

وانتشرت مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعة أشخاص ملثمين يركلون الشاب المسلم.

This savagery on Eid is a message to the rest of the country. We are sorry for this humiliation Lukmaan, there will be no hashtag in solidarity with you. pic.twitter.com/RVWZWD2HL9

— Rana Ayyub (@RanaAyyub) August 1, 2020