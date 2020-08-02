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سياسة|الهند

الهند.. اعتداء وحشي على شاب مسلم بزعم قيامه بنقل لحم بقر (فيديو)

الشاب المسلم لقمان خان بعد تعرضه للاعتداء
الشاب المسلم لقمان خان بعد تعرضه للاعتداء
2/8/2020

وذكرت قناة "إن دي تي في" المحلية، أن مجموعة أشخاص أوقفوا سيارة شاب مسلم في منطقة "غورغاون" قرب نيودلهي، ولدى استفسارهم عن اسمه عرفوا بأنه مسلم، فأبرحوه ضربا بزعم أنه ينقل لحم بقر بسيارته.

وأضافت أن الشاب يدعى "لقمان خان"، وقد نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لعنف شديد.

وانتشرت مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مجموعة أشخاص ملثمين يركلون الشاب المسلم.

في حين اتهم ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة بالـ"تلكؤ" في التدخل لإنقاذ الشاب من أيدي المعتدين.

إلا أن الشرطة لم تصدر بيانا عن الاتهام الموجه إليها، خاصة أن رجالها وصلوا المكان وكان بإمكانها التدخل سريعا، بحسب نشطاء التواصل.

وخلال السنوات الأخيرة، ازدادت خطابات الكراهية ضد المسلمين في الهند، إذ تشهد البلاد حوادث مماثلة كل فترة.

والعام الماضي، راح الشاب المسلم تبريز أنصاري ضحية هذه الخطابات، ما طرح مجددا تعرض المسلمين للعنف في الهند.

جدير بالذكر أن العديد من الولايات الهندية تحظر ذبح البقر، وتفرض عقوبات مختلفة على المنتهكين بما في ذلك الغرامات والسجن.

ولأن الهندوسية يقدسون البقر، فإن أغلب الهندوس لا يذبحونها ولا يأكلون لحومها.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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