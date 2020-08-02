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المتحدث باسم عمليات سرت والجفرة: الإمارات سرطان الأمة وتحاول عسكرة ليبيا (فيديو)

2/8/2020

وأضاف دراه في لقاء له مع برنامج المسائية على شاشة "الجزيرة مباشر" أن حفتر يحاول كسب الوقت، وفي حال فشل الحل السياسي لن يكون أمامنا سوى الحل العسكري لدخول سرت.

وأكد أن كل الأراضي التي تسيطر عليها مليشيا حفتر تعج بالمرتزقة الروس والجنجويد وغيرهم، مشدِّدًا على أن قوات حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًّا) ستحرر سرت والجفرة من المرتزقة الروس والجنجويد، كما حررت طرابلس وجميع مناطق غرب ليبيا.

وفي معرض رده على سؤال للجزيرة مباشر، قال دراه "لا نعير اهتمامًا لتصريحات (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، ونقول له ليبيا بالكامل خط أحمر".

وتابع: "الإمارات سرطان الأمة العربية وتحاول عسكرة ليبيا بدعمها حفتر، وهي التي حاربت الربيع العربي، وتحاول خلق القلاقل في ليبيا والجزائر وتونس".  

وقال دراه إن "كلام حفتر يعبر عن شخصية مهزومة، واتفاقنا مع حكومة تركيا اتفاق شرعي وقانوني".

وحققت قوات حكومة الوفاق، مؤخرًا، انتصارات ضد مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء هجوم استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس. 

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانًا على طرابلس في 4 من أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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