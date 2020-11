اتهام بالتخريف ودعوة للزيارة.. ردود مصرية على تغريدات إيلون ماسك بشأن الأهرامات (فيديو)

وكان ماسك كتب تغريدة على تويتر ذكر فيها أن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلًا من كونها بُنيت على أيدي قدماء المصريين، وأن الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا، مما أثار ضجة وجدلًا واسعًا قبل أن يتراجع عما كتب وينشر مقالًا عن أن الأهرامات كانت أعلى مبنى شيده البشر لمدة 3800 عام.

The Great Pyramid was the tallest structure made by humans for 3800 years. Three thousand, eight hundred years. https://t.co/6DU46eMbni

وقال حواس -الذي شغل منصب وزير الأثار في السابق- إن كل ما قاله ماسك عبارة عن "تخاريف أمريكية لا تستند على أي أدلة علمية إطلاقًا".

وشدد على أن الأهرامات صناعة مصرية، وأن المصريين هم بناة الأهرام والملك رمسيس الثاني مصري شرقاوي، وكل عائلة الرعامسة (من رمسيس الأول وحتى رمسيس الحادي عشر) حكموا مصر من العاصمة قنطير في الدلتا وكانت تسمى "برعمسو".

واختتم حواس بالقول "هناك العديد من الأدلة، ونريد أن نعرف المليونير الأمريكي أن الهرم كان المشروع القومي لكل المصريين وهو صناعة مصرية خالصة".

I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4

— Rania A. Al Mashat (@RaniaAlMashat) August 1, 2020