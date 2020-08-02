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اتهام بالتخريف ودعوة للزيارة.. ردود مصرية على تغريدات إيلون ماسك بشأن الأهرامات (فيديو)

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2/8/2020

وكان ماسك كتب تغريدة على تويتر ذكر فيها أن كائنات فضائية هي من بنت أهرامات الجيزة الكبرى، بدلًا من كونها بُنيت على أيدي قدماء المصريين، وأن الفرعون رمسيس الثاني كان كائنا فضائيا، مما أثار ضجة وجدلًا واسعًا قبل أن يتراجع عما كتب وينشر مقالًا عن أن الأهرامات كانت أعلى مبنى شيده البشر لمدة 3800 عام.

وقال حواس -الذي شغل منصب وزير الأثار في السابق- إن كل ما قاله ماسك عبارة عن "تخاريف أمريكية لا تستند على أي أدلة علمية إطلاقًا".

وشدد على أن الأهرامات صناعة مصرية، وأن المصريين هم بناة الأهرام والملك رمسيس الثاني مصري شرقاوي، وكل عائلة الرعامسة (من رمسيس الأول وحتى رمسيس الحادي عشر) حكموا مصر من العاصمة قنطير في الدلتا وكانت تسمى "برعمسو".

وعدد حواس الأدلة التي تثبت أن المصريين هم بناة الأهرام قائلًا:
  1. إن المقابر الموجودة بجوار الهرم الأكبر للأمراء والموظفين، داخلها نقوش تتحدث عن الهرم وعن الملك خوفو.
  2. داخل هرم خوفو يوجد أسماء العمال الذين اشتركوا في بناء الأهرامات، ولا يوجد أي ذكر لقوم جاءوا من الفضاء.
  3. كشفت مقابر العمال بناة الأهرام، التي تثبت أن الأهرامات بناها المصريون، أنها لم تُبن بالسخرة وأن العمال لم يكونوا عبيدا.
  4. الكشف عن بردية "وادي الجرف" بسيناء (وهي أقدم بردية في الوجود) التي يتحدث فيها رئيس العمال "مرر"، كان معه 40 عاملًا ذهبوا إلى منطقة طرة لإحضار الأحجار من أجل كساء الهرم، وتحدث عن اسم هرم خوفو بـ"أفق خوفو"، وكان اسم منطقة الهرم "خوفو يعيش".

واختتم حواس بالقول "هناك العديد من الأدلة، ونريد أن نعرف المليونير الأمريكي أن الهرم كان المشروع القومي لكل المصريين وهو صناعة مصرية خالصة".

من ناحية أخرى، دعت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إيلون ماسك، لزيارة مقابر بناة الأهرام في مصر، واستشكاف الكتابات التي كشفت طريقة بناء الأهرامات.

وكتبت الوزيرة عبر تويتر، ردا على تغريدة ماسك المثيرة للجدل "أتابع عملك بالكثير من الإعجاب، أدعوك لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضًا للتحقق واكتشاف مقابر بناة الأهرامات، سيد ماسك، نحن في انتظارك".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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