أول دولة أفريقية تعلن تخلصها من فيروس كورونا.. تعرف عليها

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة في موريشيوس، أن البلاد (عبارة عن جزر) خلت من أي إصابة نشطة بكورونا، مع تعافي آخر المصابين بالفيروس.

وإجمالا سجلت الجزر الواقعة بالمحيط الهندي، 334 إصابة بالفيروس، بينها 10 وفيات، حسب معطيات رسمية.

يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، السبت، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 تجاوز نصف مليون، في حين اقترب إجمالي الإصابات في قارة أفريقيا من مليون حالة.

وأضافت الوزارة أن أكبر دولة صناعية في أفريقيا سجلت 10107 حالات إصابة مؤكدة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 503290 حالة.

وخضع حتى الآن ما يزيد بقليل على ثلاثة ملايين شخص للفحص للكشف عن فيروس كورونا في جنوب أفريقيا التي أكدت أول حالة إصابة بها منذ خمسة أشهر. وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد 8153 حالة.

وسجلت قارة أفريقيا 934558 حالة إصابة و19752 وفاة، في حين تعافى 585567 مريضا، وفقا لإحصاء أجرته وكالة رويترز.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 18 مليونا و143 ألفا، توفي منهم أكثر من 690 ألفا، وتعافى ما يزيد على 11 مليونا و411 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".