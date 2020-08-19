7 شركات تركية ضمن أفضل 100 شركة "صناعات دفاعية" في العالم

هذا ما أظهرته قائمة أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم، والتي أعلنتها مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية التي تصنّف سنوياً، أفضل 100 شركة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية.

وارتفعت أعداد شركات الصناعات الدفاعية التركية التي دخلت القائمة المذكورة لهذا العام، إلى 7 شركات، بعد أن كانت 5 خلال العام الفائت.

وتمكنت شركة أسيلسان (ASELSAN) التركية، من احتلال المرتبة الـ 48 في قائمة العام الحالي، بعد أن كانت في المرتبة الـ 52 خلال العام الماضي، حيث دخلت التصنيف العالمي عام 2006، وكانت في المرتبة 93 آنذاك.

وفي 2018، وصلت ميزانية أسيلسان إلى مليار و792 مليون دولار، واستطاعت الشركة زيادة هذه القيمة في العام التالي بنسبة 21%، إلى مليارين و172 مليون دولار.

يعود الفضل في هذه الريادة التي حققتها أسيلسان، إلى أبحاثها وابتكاراتها في نظم الاتصالات العسكرية والمدنية، وأجهزة الرادار والحرب الإلكترونية، والأنظمة الكهربائية والضوئية، ومنظومات الدفاع، والتسلّح، والتحكّم.

أما شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش- TUSAŞ)، فقد احتلت المرتبة الـ 53 في تصنيف مجلة ديفينس نيوز الأمريكية لهذا العام، بعد أن كانت في المرتبة الـ 69 خلال تصنيف العام الفائت.

توساش التي دخلت قائمة ديفينس نيوز عام 2011، محتلّة حينها المرتبة الـ 83، وصلت إلى مكانتها في القائمة بعد إسهاماتها الكبيرة في العديد من المنتجات التركية المحلية، مثل طائرات مسيرة ومروحيات أتاك والعنقاء وغوك باي والمقاتلة المحلية.

ووصلت ميزانية الشركة التركية إلى مليار و307 ملايين دولار عام 2018، فيما زادت بنسبة 42% خلال 2019، إلى مليار و858 مليون دولار.

وبلغت نسبة إنتاج الشركة في مجال الطيران المدني، خلال العام الماضي، 18% من إجمالي صناعاتها.

وفي المرتبة الثالثة بين الشركات التركية، حلّت شركةBMC التي دخلت تصنيف ديفينس نيوز لأول مرة خلال العام الماضي، في المرتبة الـ 85.

ورغم تراجعها إلى المرتبة الـ 89 خلال تصنيف هذا العام، إلا أن BMC حافظت على مكانتها بين أفضل 100 شركة منتجة للأسلحة والمعدات العسكرية على مستوى العالم.

BMC وهي الشركة المنتجة للمدرعات التركية وللدبابة ألطاي، بلغت ميزانيتها خلال العام الماضي، 533 مليون دولار.

وكذلك دخلت شركة روكتسان -ROKETSAN الرائدة في صناعة الصواريخ والقذائف، قائمة التصنيف العالمي باحتلالها المرتبة الـ 91، وذلك عبر ميزانية بلغت العام الماضي، 515 مليون دولار.

كما حافظت شركة (STM) لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع، على مكانتها ضمن قائمة أفضل 100 شركة عالمية في تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث حلّت في تصنيف ديفينس نيوز هذا العام، بالمرتبة الـ 92، حيث بلغت ميزانيتها 485 مليون دولار.

وتهدف الشركة إلى تحقيق مراتب أفضل في التصنيف العالمي، اعتمادا على منتجاتها الدفاعية التي تعتمد بالدرجة الأولى على التكنولوجيا المتقدمة والحديثة.

وتتخصص شركة (STM) في تصميم وتحديث المعدات العسكرية البحرية والطائرات المسيرة وتكنولوجيا الفضاء والرادار.

ومن الشركات التركية التي دخلت تصنيف ديفينس نيوز لأول مرة هذا العام، شركة FNSS الرائدة في إنتاج المركبات المدرعة.

وحلّت FNSS في المرتبة الـ 98 ضمن قائمة ديفينس نيوز، حيث بلغت ميزانيتها العام الماضي، 374 مليون دولار.

كما دخلت شركة هافلسان – HAVELSAN التركية للصناعات الإلكترونية الجوية، قائمة ديفينس نيوز لأول مرة هذا العام.

وبميزانية بلغت العام الماضي 295 مليون دولار، حلّت الشركة التركية في المرتبة الـ 99 ضمن تصنيف المجلة الأمريكية.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) انخفضت واردات تركيا من الأسلحة بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48% عن فترة الخمس سنوات السابقة. ولم تكتف أنقرة بخفض واردات السلاح، بل زادت أيضًا صادرات الأسلحة بنسبة 86% بين عامي 2015 و2019.