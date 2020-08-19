وزير الغلابة المصري.. "رغيف العيش" يعيد باسم عودة إلى الواجهة

وشارك مدونون مقاطع فيديو رافضة لقرارات الحكومة الجديدة وسط دعوات لوقف تنفيذ القرار، مؤكدين أن ما يحدث بسبب تكميم الأفواه و ضمان عدم اعتراض المواطنين خوفا من الاعتقال.

الحكاية انه كان كده وبقي كده وعشان أحنا مرضناش بيه كده فلازم ناخده كده .. وهي دي المعجزة

سحيييييح#رغيف_العيش pic.twitter.com/yUf7HvUKw3 — المعلم داغر (@officialhta2522) August 18, 2020

وشارك مغردون صورا قديمة لوزير التموين السابق والمعتقل باسم عودة والمعروف باسم "وزير الغلابة"، مع إنتاج المخابز الذي وعد به قبل الانقلاب العسكري عام 2013.

حتى رغيف العيش في إيد الغلبان بقى عجبة!#رغيف_العيش pic.twitter.com/kiDfmdSqRB — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) August 18, 2020

وسخر آخرون من قرار تخفيض وزن الخبز بدلا من رفع سعره كنوع من الاحتيال، معبرين عن غضبهم من الضغط على المواطن ومحدودي الدخل والفقراء.

هذا المشهد الراقي والرائع كان في عهد الرئيس #مرسي رحمه الله..

سيدة تشكو لوزير التموين د. #باسم_عودة فك الله أسره غلاء الاسعار ان كليو اللحمة وصل ٤٠ جنية والارز بـ ٣ جنية، يحاورها بكل هدوء وعادة سالمة لمنزلها! الان كليو اللحمة تجاوز الـ 120 جنية و #رغيف_العيش وزنه بقى 90 غراما! pic.twitter.com/MZtmxH9VSo — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 18, 2020

وباسم عودة أستاذ هندسة مصري تولى وزارة التموين في مصر لمدة 6 أشهر فقط خلال العام الذي أمضاه الرئيس المصري الراحل محمد مرسي في الحكم وحتى الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي.

رغيف العسكر ورغيف الاخوان. pic.twitter.com/HRbOpLDrIA — سليم عزوز (@selimazouz1) August 18, 2020

وكان أصغر الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل، وأطلق عليه لقب "وزير الفقراء" لما قدمه من حلول للأزمات المعيشية اليومية التي يعاني منها المواطنون.

بدل ما يرفعوا سعر #رغيف_العيش نقصوا الوزن خطه في منتهي الذكاء . #دولة_الجبايه pic.twitter.com/Pu2aPrM1CM — مزجنجى (@elnggar_saeed) August 18, 2020

وفي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 أعلنت قوات الأمن المصري أنها ألقت القبض على باسم عودة في مصنع للصابون بمنطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه "بالتحريض على العنف"، وهي التهمة التي وجهت للعديد من زعامات الإخوان المسلمين.

#رغيف_العيش

لا زال المخبول السيسي يسير على خطى معاكسة ومضادة

لثورة يناير حيث طالبت بالعيش والحرية فألغى السيسي الحرية

وإخترع رغيف الزينة الذي لا يغني ولا يسمن من جوع،وفي غمرة

هذا الإستهتاربالشعب سيتم القاء القبض على السيسي ووضعه

في قفص الحمير بحديقة الحيوان بالجيزة قبل نهاية2020 — جمال عبد العظيم (@xbg_l) August 18, 2020

وفي 19 يونيو/حزيران 2014 صدر حكم الإعدام بحق باسم عودة وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث مسجد الاستقامة"، ورفض مفتي الديار المصرية التصديق على الحكم، وعلق باسم عودة على اعتقاله وسجنه "لو مصر ستتقدم بسجننا فهذا ثمن رخيص مستعدون لدفعه.

#رغيف_العيش

الفئه الي بتاكل الرغيف ده هي الفئه الاقل دخلاً والفقراء لان أصحاب الدخول المرتفعة بيأكلوا الخبز السياحي

كونك تصغر الرغيف ده علي الناس دي بحجة توفير المال لبناء مشاريع ثلاث أرباع الأموال الي بتدفع فيها بتروح لجيوب الحراميه

القذاره والحقاره دي حتنتهي أمتا بس يا #سيسي ⁉️ — طَّــــهْ أبُــوالْمَجِـــٰـــدُ 🇪🇬 (@TahaAboalmjed) August 19, 2020

قرارات صادمة

الدكتور باسم عودة أثناء المحاكمة

زيادة سعر رغيف الخبز بنسبة 18% من خلال تقليل وزن الرغيف، كان آخر القرارات

المؤلمة التي اتخذتها حكومة السيسي خلال شهر واحد وتمس حياة المواطن المصري، ما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء.

فبموجب قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية خفضت الوزارة وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما.

https://twitter.com/yaseen11200/status/1295801842241241090?ref_src=twsrc%5Etfw

رفع أسعار المترو

وجاءت زيادة أسعار رغيف الخبز بعد يوم واحد من مطالبة السيسي وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو دون تردد وذلك خلال افتتاح مرحلة جديدة من خطوط مترو الأنفاق في القاهرة.

وعقب تصريحات السيسي بساعات أعلنت وزارة النقل زيادة أسعار المترو، بنسب تصل إلى 66% ما أثار عاصفة من الاستياء والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

رفع تذاكر المترو بعد إنتخابات مجلس

لا مؤاخذة الشيوخ

ودا حال الشعب 👇👇👇👇#سلطانيات2 pic.twitter.com/l2Cw77dol6 — sultan_2 (@sultan209366619) August 16, 2020

زيادة أسعار المحمول

وفي يوليو/تموز الماضي تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية لاشتراك الهاتف، من فئة 10 قروش إلى جنيهين اثنين.

وأصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8 جنيهات سنوياً بدلاً من 6 جنيهات، يتم تحصيلها بواقع 68 قرشا شهريا عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط.

#رغيف_العيش

رفع تذكرة المترو

وزيادة ضريبه المحمول

و 5% ضريبه علي المعاشات

و1% ضريبه علي الموظفين

رفع اسعار فواتير الكهرباء يه يا بلحه هو كله رفع مفيش تخفيض

عندك حق تخفيض حجم رغيف العيش

احنا عايشين ف بلد مفيش اكل مفيش شرب مفيش نضافه مفيش حرية مفيش حقوق وباسعار خرافه pic.twitter.com/TrOmD22uZe — moka.mohamed.official (@Amanymoka31Moka) August 18, 2020

زيادة أسعار الكهرباء

في التاسع من يونيو/حزيران الماضي أعلن محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة زيادة بلغت 19.1%.

وذكر شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة قد رفعت أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3% العام الحالي، وبنسبة 23.1% العام الماضي.

وجات الزيادة الجديدة رغم الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة عالميا، حيث انخفضت أسعار البترول إلى النصف تقريبا مما هو محدد سلفا لسعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة في مصر.

ف ايام قليله

رفع سعر شريحة #الكهربا

رفع سعر تذاكر #القطارات

رفع سعر تذاكر #المترو

ويوم ما نقول ياتخفيض نخفض حجم #رغيف_العيش

😠 pic.twitter.com/S6ru5w0iXZ — AbeerAg (@AbeerAg5) August 18, 2020

خصم من الرواتب

كما جاءت الزيادات في الأسعار بعد بدء تطبيق قرار السيسي بخصم نسبة 1% من رواتب العاملين في الحكومة والقطاع الخاص شهريا لمواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى خصم نسبة 0.5% من أصحاب المعاشات.

خصم %1 من المرتبات

و %0.5 من المعاشات لمواجهة كورونا

= أبوس رأسك كفاية … المصلحة إتهرت 😂 pic.twitter.com/AKigH3gz3L — Amir Masr (@AmirMasr3) May 20, 2020

فقر وبطالة

تأتي الزيادات الأخيرة في الأسعار رغم تداعيات جائحة كورونا على الأسر المصرية والتي أدت إلى انخفاض دخول 73.5% من الأفراد، وتعطل 26% من الأفراد عن العمل، وانخفاض استهلاك اللحوم بنسبة 26%، وانخفاض استهلاك الملابس بنسبة 27%، وأن ثلث الأسر المصرية يعاني من عدم كفاية الدخل. بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب جهاز الإحصاء فقد ارتفع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 المنتهي في يونيو/حزيران الماضي،. واقتربت البطالة من أعلى معدلاتها منذ عامين، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" العديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية على وقف أعمالها.

تقرير مخيف للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ينشره مركز معلومات مجلس الوزراء عن حال الأسرة المصرية خلال الأشهر الماضية!!

سبل عدة لجأت إليها الأسر المصرية لتخطي تداعيات أزمة وباء كورونا ،نصف المصريين اتجهوا للاقتراض للمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية#زلزال pic.twitter.com/vinCSoyc8l — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 28, 2020

وكان معدل البطالة بلغ 7.7% في نهاية مارس الماضي، قبل أن يرتفع إلى 9.2% في أبريل مع تشديد الحكومة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

في عهد الإنقلاب..

معدل البطالة في إرتفاع مستمر..#ارحل_يا_سيسي https://t.co/nux7BzABnX — لحن الكرامه (@kZiTSXIvVqNdlSm) August 17, 2020

إغناء أم إفقار

كان السيسي قد قال حينما كان مرشحا رئاسيا قبل 6 سنوات "اغنِي الناس أولا قبل رفع الأسعار".

لكن السيسي بعد أن أصبح رئيسا وعلى مدى سنوات حكمه اتخذ العديد من القرارات المؤلمة، ورفع أسعار جميع السلع والخدمات ويؤكد دائما أنه لا خدمة مجانية أو حتى بأسعار مخفضة.

خفض الدعم

وأظهر التقرير نصف السنوي لوزارة المالية المصرية انخفاض قيمة الدعم في الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 بنحو 37 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث انخفض من 112.5 مليار جنيه (7.2 مليار دولار)، إلى 75.6 مليار جنيه (4.8 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت 32%.

قررت الحكومة المصرية خفض الدعم عن المواد البترولية بنسبة 40%، في موازنة العام المالي 2019-2020، لينخفض دعم المواد البترولية في #مصر إلى 52.8 مليار جنيه بدلا من 89 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق pic.twitter.com/Ch7EpFR5Sk — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 28, 2019

وانخفضت قيمة المساعدات الاجتماعية في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 من 24.6 مليار جنيه، إلى 15 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 39%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وانخفض دعم المزارعين في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 من 504 ملايين جنيه، إلى 14 مليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت 97.2%، مقارنة بالعام السابق.

وانخفض دعم الكهرباء في الموازنة المصرية إلى صفر في النصف الأول من العام المالي 2019-2020 مقارنة مع 7.992 مليارات جنيه (510 ملايين دولار) قبل عام.

وانخفض دعم المواد البترولية في الموازنة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 من 30.2 مليار جنيه، إلى 9.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 67.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

قتل للفقراء

وفيما وصفه البعض بقتل للفقراء انخفض عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة إلى 2.2 مليون عام 2018، من 2.3 مليون عام 2017 بنسبة انخفاض بلغت 2%.

كما انخفض عدد الأسر المستفيدة من معاشات ومساعدات وزارة التضامن الاجتماعي إلى 1.77 مليون عام 2018، من 1.83 مليون عام 2017 بنسبة انخفاض 3.1%.

يأتي هذا رغم زيادة نسبة الفقر إلى 32.5% بحب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

#احنا_فقرا_ليه

مصر بتصرف على الضمان الاجتماعي 0.5% من الناتج المحلي- أقل بكتير من الدول اللي شبهنا في الدخل. وأغلب المحتاجين للحماية الاجتماعية مش بيحصلوا عليها. مقالنا الأسبوع ده كتبه د.ستيفن كيد الخبير في نظم الحماية الاجتماعية.

اقرأوه على موقع حلول: https://t.co/05eMTLpQc0 pic.twitter.com/DwbjAG07k5 — Alternative Policy Solutions (@aps_auc) October 24, 2019

سخط واستياء

وعبر مغردون عن سخطهم واستيائهم من الزيادات المتكررة لتذاكر المترو وغيرها من الخدمات في عهد السيسي، واعتبر بعضهم أن الزيادات مردها صمت المواطن المقهور وعدم مطالبته بحقوقه.

وقال مغردون إن السلطات تسدد القروض من جيوب المواطنين، وإن رفع أسعار المواصلات سينتج عنه ارتفاع أسعار جديد للسلع والخدمات بالتبعية.