على طريقة فلويد.. شرطة لندن تخنق وتكبّل شابا من أصل آسيوي (فيديو)

وهجم أحد الضباط على الرجل وخنق رقبته كي يستسلم، وحاول الرجل الاستنجاد به وهو يُشير له محاولاً التنفس والتحدث.

غير أن ضابطاً آخر جاء وقام بمشاركة زميله في خنقه وإسقاطه على الأرض كي يقوما بتكبيله معا، بينما وضع أحد الشرطيين ركبته على رقبة الرجل فيما يشبه مشهد خنق الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد".

ووجه أحد الضباط حديثه للرجل خلال اعتدائه وخنقه له قائلاً "استرخ وإلا سأقوم بخنقك"، وأضاف "استرخ وإلا سأسقطك مغمياً عليك".

Footage of an Asian man being held down by a @WestYorksPolice officer has emerged, where it can be seen that he is struggling to breath. The officer can be heard saying… “Chill out or I will choke you out.” “Chill out or I will put you to sleep.” pic.twitter.com/CFfF9NpuSR — Muhbeen Hussain (@MuhbeenH) August 18, 2020

من جهة أخرى، نشر الحساب الرسمي لشرطة "وست يوركشير" بياناً جاء فيه إن الشرطة اطلعت على الفيديو المتداول واهتمت بالمسألة بشكل عاجل لمعرفة ملابسات الموقف.

وأضاف البيان أنه تم إيقاف الضابط الذي قام بهذا الفعل ومنعه من مزاولة عمله بعمليات الصفوف الأمامية وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق معه.

Statement in relation to video circulating on social media of arrest in Halifax. pic.twitter.com/8pvTOqwin8 — West Yorkshire Police (@WestYorksPolice) August 18, 2020

وأوردت الشرطة أن الرجل الموقوف أطلق سراحه ويجري التحقق في التهم المنسوبة إليه.

وأثار مقطع الفيديو ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل، وقال مغردون إنه لو لم يتم تصوير الموقف فلربما زج بالرجل في السجن بينما حصل الضابط الذي جثم على رقبته على ترقية.

PC Graham Kane I believe is the perpetrator and he must publicly be reprimanded and he must publicly apologise to the whole community. @WestYorksPolice — Tahseen Khalid (@tahseen86) August 18, 2020

وطالب آخرون باعتذار رسمي من الشرطة لكل المجتمع، وقالوا إن ما فعله الضابطان غير مبرر بالمرة مهما كانت تهمة الرجل.

If this hadn't been filmed this guy would be on the way to jail on trumped up charges and this cop would be on the way to promotion. You're just thugs in uniform and you're only sorry someone caught you out this time. — Jason Biffa (@jasonbiffa) August 18, 2020

ويذكّر نمط هذا التوقيف بما حدث مع جورج فلويد، الأمريكي ذي الأصول الأفريقية، الذي أدى مقتله في نهاية مايو/ أيار خنقا بعد أن وضع شرطي أبيض ركبته على رقبته لعدة دقائق، إلى احتجاجات عارمة.

وكانت العاصمة البريطانية لندن وغيرها من العواصم في العالم قد شهدت احتجاجات أيضا ضمن حملة "حياة السود مهمة" التي اندلعت في أعقاب مقتل فلويد.