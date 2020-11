على طريقة فلويد.. شرطة لندن تخنق وتكبّل شابا من أصل آسيوي (فيديو)

وهجم أحد الضباط على الرجل وخنق رقبته كي يستسلم، وحاول الرجل الاستنجاد به وهو يُشير له محاولاً التنفس والتحدث.

غير أن ضابطاً آخر جاء وقام بمشاركة زميله في خنقه وإسقاطه على الأرض كي يقوما بتكبيله معا، بينما وضع أحد الشرطيين ركبته على رقبة الرجل فيما يشبه مشهد خنق الأمريكي من أصل أفريقي "جورج فلويد".

ووجه أحد الضباط حديثه للرجل خلال اعتدائه وخنقه له قائلاً "استرخ وإلا سأقوم بخنقك"، وأضاف "استرخ وإلا سأسقطك مغمياً عليك".

Footage of an Asian man being held down by a @WestYorksPolice officer has emerged, where it can be seen that he is struggling to breath.

The officer can be heard saying…

“Chill out or I will choke you out.”

“Chill out or I will put you to sleep.” pic.twitter.com/CFfF9NpuSR

— Muhbeen Hussain (@MuhbeenH) August 18, 2020