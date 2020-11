ساندرز مهاجما ترمب: الديمقراطية في بلادنا على المحك (فيديو)

وطالب "ساندر" الأمريكيين بالابتعاد عن انتخاب "ترمب" لتأثيره السلبي على مستقبل الديمقراطية في البلاد إلى جانب الآثار الاقتصادية والسياسية التي ستتأثر بوجوده لأربعة سنوات قادمة.

وقال "ساندرز" مُحذراً "إن مستقبل ديمقراطياتنا على المحك" مُطالباً داعمي ترمب ومن صوتوا له في الانتخابات الأخيرة بإعادة التفكير وانتخاب "بايدن" من أجل مستقبل أفضل لأمريكا.

وعبر وزير العمل الأمريكي السابق "روبرت ريتش" قائلاً "لا أحد يستطيع أن يضاهي بيرني ساندرز في سخطه لمصلحتنا ضد نظامنا المزور؛ وبمجرد هزيمة ترمب علينا أن نتحد لدفع أجندة تقدمية تتحدث عن احتياجات الناس منذ اليوم الأول".

No one can match Bernie Sanders for righteous indignation about our rigged system. Once we defeat Trump, we must join together to push a progressive agenda that speaks to the needs of the people from day one. — Robert Reich (@RBReich) August 18, 2020

كما عبر السناتور الأمريكي "كريس مورفي" قائلاً "الخطوات الدقيقة والهادفة التي يقوم بها بيرني ساندرز لجمع الحزب معاً ستخبرك بالقصة الكبيرة التي سيرويها جو بايدن بعد الفوز .."

The careful, purposeful steps @BernieSanders has taken to bring the party together this spring and summer will be a huge part of the story we tell when @JoeBiden wins. I’m proud of my friend Bernie tonight. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) August 18, 2020

فوز بايدن

وفاز نائب الرئيس الأمريكي الأسبق جو بايدن رسمياً الثلاثاء بالترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني في مواجهة الرئيس دونالد ترمب الذي اتهمه بأنه "دمية" الجناح اليساري من حزبه.

المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن

وفي عملية تصويت كانت نتائجها مرتقبة، اختار المندوبون الديمقراطيون بغالبيتهم نائب الرئيس السابق لمنافسة الملياردير الجمهوري، في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الذي نظمه الحزب في ميلووكي بشمال الولايات المتحدة ويجري عبر الإنترنت بالكامل في ظل تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

https://twitter.com/shaunking/status/1295588115453804545?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلق بايدن (77 عاما) في رسالة مباشرة عبر الفيديو بالقول "شكرا لكم من صميم قلبي!".

وسيقبل بايدن الترشيح الخميس في كلمة يختتم بها المؤتمر لتحتدم بعدها الحملة الانتخابية.

Bernie Sanders is the only person who has spoken tonight to acknowledge in any way shape or form that anything was ever bad before Trump. — Katie Halper (@kthalps) August 18, 2020

وكان الرئيسان السابقان جيمي كارتر (95 عاما) وبيل كلينتون (73 عاما) نجمي الأمسية الثانية من المؤتمر، واتهم كلاهما الرئيس ترمب بإشاعة "الفوضى" في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية وصحية خطيرة.

وقال كلينتون "يجب أن يكون المكتب البيضاوي مركز قيادة. لكن بدلاً من ذلك، هو عين العاصفة. لا توجد فيه سوى الفوضى".

Bernie and the DNC are accusing the Trump Administration of ignoring science and doctors… Cue the Frontline Doctors who were silenced, banned, and berated by the left for sharing their personal life saving experiences using HydroxyChloroquine against Covid.#DNC2020convention — Chanel Rion OAN (@ChanelRion) August 18, 2020

من جهته، أثنى كارتر على بايدن ذاكرا "خبرته وشخصيته ولباقته"، مؤكدا أنه قادر على "توحيدنا وترميم عظمة أمريكا".

وحصل بايدن على تأييد شخصيتين تحظيان بالاحترام في الحزب الجمهوري، هما الجنرال ووزير الخارجية السابق كولن باول وسيندي ماكين أرملة السناتور جون ماكين بطل حرب فيتنام الذي توفي عام 2018 والذي كان ترمب يبغضه بشدة، وهما يريان أن بايدن قادر على توحيد المعتدلين من الطرفين.

وزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول

وسيلقي الرئيس السابق باراك أوباما كلمة مساء الأربعاء بعد كلمة لمرشحة بايدن لنيابة الرئاسة كامالا هاريس.

ترمب يسعى لخطف الأضواء

وفي هذه الأثناء، سعى ترمب لخطف الأضواء من الديمقراطيين فواصل تجواله في أرجاء الولايات المتحدة مركزا جهوده على الولايات الأساسية التي ستحسم السباق، قبل المؤتمر الوطني الذي ينظمه الحزب الجمهوري الأسبوع المقبل وسيجري أيضا عبر الفيديو.

وبعد زيارة مينيسوتا وويسكونسن الإثنين، توجه الثلاثاء إلى أيوا ويوما في ولاية أريزونا حيث دافع عن حصيلته في مكافحة الهجرة.

"دمية"

وجدد ترامب هجماته على خصمه الذي ينعته بلقب "جو النعس" وقال ساعيا لتعبئة قاعدته الانتخابية المحافظة "جو بايدن دمية اليسار الراديكالي، الأمر يتخطى الاشتراكية".

وأضاف مثيرا تصفيق جمهوره "الصين تريده أن يفوز! إيران تريده أن يفوز!" طارحا نفسه في دور المفاوض الصلب.

زوجة أوباما تهاجم

ميشيل أوباما

وكانت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما التي تحظى بشعبية منقطعة النظير بين الديمقراطيين، نددت في الليلة السابقة بـ"افتقاره التام والمطلق للتعاطف" واتهمته بإثارة انقسام عميق في المجتمع الأمريكي.

ورد الرئيس الذي يعاني من تدني التأييد له في استطلاعات الرأي، فكتب في تغريدة "ينسى الناس كم كانت بلادنا منقسمة في عهد أوباما/بايدن".

ورفض الانتقادات الموجهة لتعاطيه مع تفشي وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، مؤكدا أنه "أنقذ حياة الملايين".

وأكد ترمب أنه سيلقي كلمته في ختام المؤتمر الوطني الجمهوري من حدائق البيت الأبيض في 27 أغسطس.

وأكد رجل الأعمال السابق الذي حقق الفوز في انتخابات 2016 بقدرته على تحريك الحشود، "خلافا لميشيل أوباما، سألقي كلمتي بشكل مباشر. من الأفضل على الدوام حين تكون الأمور مباشرة".