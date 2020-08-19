بلومبرغ تربط بين اختراق تويتر واعتقالات نفذتها السعودية ضد معارضين

وقالت الوكالة إنه وفق دعاوى قضائية ومنظمات حقوقية، فقد استخدمت السعودية عمليات الاختراق تلك لمضايقة أو اعتقال أشخاص منتقدين للحكومة.

وأضافت أنه في 2015 ورد أن سعودييْن اثنين من موظفي تويتر تمكنا من اختراق أكثر من 6 آلاف حساب أثناء عملهم التجسسي لصالح الرياض.

وبحسب الوكالة، فإن بعض تفاصيل الحادثة كشف عنها الادعاء العام الأمريكي، الذي وجّه اتهامات للرجلين، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وكشف عنها أيضًا من قبل دعاوى قضائية رفعها أشخاص قالوا إن حساباتهم على تويتر كانت من بين تلك التي تعرضت للاختراق.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الناشط السعودي عبد الرحمن السدحان كان ضحية لتجسس السلطات السعودية على حسابات معارضين بالخارج.

ونقلت بلومبرغ عن أريج شقيقة السدحان أن أخاها كان يدير حسابًا على تويتر، واعتقله الأمن السعودي في مارس/ آذار الماضي.

ولفتت أريج أن أخاها كان له نشاط في قضايا حقوق الإنسان، ويدير حسابًا على تويتر بهوية مجهولة، وأرجعت سبب اختفائه إلى الأنشطة التي مارسها جواسيس تويتر.

وقالت إن شخصًا على اطلاع بالتحقيق الأمريكي أبلغها أن حساب أخيها -يتابعه الآلاف- مخترق.

ووفق بلومبرغ، فإن العديد من منظمات حقوق الإنسان في الشرق الأوسط حددت 6 مواطنين سعوديين تعرضوا للاعتقال، كانوا يستخدمون حسابات مجهولة، أو تحت أسماء مستعارة على تويتر، تنتقد الحكومة.

وفي خمس من تلك الحالات على الأقل، يشير توقيت هذه الاعتقالات واختراق تويتر إلى أنهما متصلان، بحسب المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، مدير المنظمة الحقوقية التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة، وتتخذ من مصر مقرًا لها.

وقال عيد: "أعتقد أن جميعهم اعتقلوا نتيجة اختراق تويتر"، الذي نفذه الجاسوسان المزعومان داخل الشركة، مضيفًا أن هذه الاعتقالات أثارت "قلقه البالغ" على مصير النشطاء في البلاد.

وأضاف: "السعودية تنفق ملايين الدولارات على التجسس الرقمي، واختراق حسابات المدافعين عن حقوق الإنسان والمنتقدين والمعارضين".

وقال معارضان سعوديان آخران، أحدهما في كندا والآخر في الولايات المتحدة، -في دعاوى قضائية- إن حساباتهما على تويتر كانت من بين الحسابات المستهدفة من الجاسوسين المزعومين داخل الشركة، وقالا إن هذا عرّضهما أو عرّض أصدقاءهما في السعودية للخطر.

يُشار إلى أنه في أغسطس/آب 2017، وجه سعود القحطاني، أحد أقرب مستشاري ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آنذاك، تحذيرًا على حسابه الخاص الموثَّق على تويتر لحسابات تويتر مجهولة: "هل يحميك الاسم المستعار من القائمة السوداء؟ لا".

تغريدة مستشار ولي العهد السعودي سابقًا، سعود القحطاني، يتوعد المغردين المنتقدين لسياسة المملكة

وأوضح القحطاني أن الحكومات يمكنها اكتشاف الهويات الحقيقية للأشخاص الذين يستخدمون تويتر تحت أسماء مستعارة.

وفي الشهر الماضي، تعرض موقع تويتر لاختراق البيانات سبب حرجًا للموقع، إذ اختُرق 130 حسابًا، بما في ذلك حسابات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح الأمريكي للرئاسة جو بايدن.

واتُهم شاب (17 عامًا) من ولاية فلوريدا بأنه العقل المدبر، كما قُبِض على اثنين آخرين لدورهم في العملية ذاتها.

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