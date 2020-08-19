بعد نتنياهو.. مسؤول إسرائيلي رفيع ضيفا على قناة دبي (فيديو)

ووثق اللقاء رسالة جندلمان حول التطبيع، قائلًا إن رسالة المجتمع الإسرائيلي هي "السلام مع الجميع، والعالم العربي الذي كانت أول بوادر الحراك فيه الاتفاق مع الإمارات."

تشرفت بكوني أول مسؤول إسرائيلي في التاريخ يظهر على شاشة قناة دبي وذلك في إطار حوار مثمر وبناء حول فوائد السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة. لوسائل الإعلام دور محوري في فتح أبواب التواصل والحوار المباشر بيننا. شكرا لقناة دبي الموقرة على استضافتي. pic.twitter.com/GqyG3bamcT — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 19, 2020

واحتفى جندلمان باللقاء وقال" تشرفت بكوني أول مسؤول إسرائيلي في التاريخ، يظهر على شاشة قناة دبي، وذلك في إطار حوار مثمر وبناء حول فوائد السلام بين دولة إسرائيل ودولة الإمارات".

وأضاف بالقول" لوسائل الإعلام دور محوري في فتح أبواب التواصل والحوار المباشر بيننا" وقال" شكراً لقناة دبي الموقرة على استضافتي".

ماهي الرؤية الإسرائيلية للمعاهدة؟ الإجابة لدى الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية من القدس ، أوفير جندلمان.

تتابعون الآن برنامج #الإمارات_رسالة_سلام على شاشة #تلفزيون_دبي pic.twitter.com/RpCpVs31qE — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) August 18, 2020

نتنياهو وسكاي نيوز عربية

كانت قناة سكاي نيوز عربية، المملوكة لأبو ظبي، قد استضافت وبعد أيام قليلة على الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للحديث عن الاتفاق.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم وامتعاضهم من اللقاء، الذي أجرته القناة الإماراتية مع نتنياهو واعتبروا ذلك " سقوطا أخلاقيا".

وقالت سكاي نيوز أبو ظبي، عن اللقاء بأنه أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو منذ إعلان (معاهدة السلام مع الإمارات) في وقت كانت التقارير تتحدث عن لقاءات سرية تجري وزيارات تجري بين الجانبين منذ فترة طويلة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز عربية: "ننتظر لزيارة مواطني الإمارات إلى المسجد الأقصى. سننظم ترتيبات للمسلمين للصلاة فيه" pic.twitter.com/iFFCvE5tmx — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2020

وقال نتنياهو خلال المقابلة، إن الاتفاقية " تجمع الإمارات مع إسرائيل وهما من أكثر المجتمعات تقدماً في العالم، ويساعدان بعضهما بعضاً، لتحقيق أشياء لا محدودة لهما ولدول المنطقة والعالم".

وأكد نتنياهو في معرض حديثه إن "تعليق" مخطط الضم بالضفة الغربية، كان مطلبا أمريكيا "في الوقت الحالي ونحن وافقنا" في وقت زعمت الإمارات إنها "نجحت في وقف مخطط الضم بفضل اتفاقها مع إسرائيل".

وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى "تعاون بين الإمارات وإسرائيل في عدة مجالات وأن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى "الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة".