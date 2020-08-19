بعد غياب 27 عاما.. عمرو دياب يعود للتمثيل مع "نتفليكس"

وأعرب دياب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر عن سعادته بالتعاون مع نتفليكس في إنتاج العمل الجديد.

وأضاف دياب " أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد (صنع في مصر) ويستمتع به العالم بأكمله".

سعيد جداً بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جداً مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد "صنع في مصر" ويستمتع به العالم بأكمله pic.twitter.com/t4dA7roFWT — Amr Diab (@amrdiab) August 18, 2020

من جهتها أعلنت "نتفليكس" عن تعاونها مع الفنان المصري عمرو دياب، في عمل درامي يعيده إلى الشاشة بعد غياب دام 27 عامًا، بعد تجربته الأخيرة في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" عام 1993.

وغردت "نتفليكس" عبر حسابها الرسمي، الثلاثاء، "عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز (وورلد ميوزك أورد) و6 جوائز (أفريكان ميوزيك أورد)، يعود للدراما بعد غياب 27 عاماً مع (نتفليكس)".

عمرو دياب الفنان الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد" و 6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، يعود للدراما بعد غياب 27 عام مع نتفليكس.@amrdiab

📸:@KareemNour pic.twitter.com/8EKwsXSPqj — Netflix MENA (@NetflixMENA) August 18, 2020

ولم تقدم الشبكة أي تفاصيل إضافية حول تعاونها مع "الهضبة".

وقدم دياب، 58 عاما، خلال مشواره الفني عددا قليلا من الأفلام السينمائية منها "السجينتان" و"العفاريت" و"آيس كريم في جليم".

ويترقب مشتركو نتفليكس طرح أول عمل درامي مصري من إنتاج المنصة الأمريكية للبث الترفيهي الأشهر في العالم في خريف هذا العام، وهو مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة الممثل أحمد أمين وإخراج عمرو سلامة، والمأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم ذاته للكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق.