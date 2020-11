بعد احتجازه لساعات.. رئيس مالي يتنحى عن السلطة ويحل الحكومة والبرلمان

وبدا كيتا مرهقا وكان يضع كمامة وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين.

وقال من قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو حيث كان محتجزا في وقت سابق يوم الثلاثاء "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حقا أي خيار؟".

وفي وقت سابق أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي كيتا وسيسي في قافلة عسكرية محاطة بالجنود المسلحين في قاعدة عسكرية خارج العاصمة باماكو في منطقة "كاتي".

وتعيش دولة مالي في دوامة أزمات سياسية وأمنية عميقة، انتهت بتحول الجماهير المعارضة إلى المطالبة بإسقاط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، والسعي لتأسيس جديد للسلطة.

ويقود الحراك السياسي الجديد الإمام محمود ديكو محاطا بتجمعات سياسية متعددة رأت فيه مصدر توحيد لجماهيرها المتنوعة.

