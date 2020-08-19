باحث يشكو حذف مقالاته.. وتركي الحمد: فلسطين ليست قضيتي

وأضاف تركي الحمد في تغريدة أخرى "لو كنت مكان السعودية لطبّعت من اليوم".

ببساطة..فلسطين ليست قضيتي.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 18, 2020

ثم وجه حديثه لولي العهد السعودي محمد بن سلمان قائلا "سيدي سمو الأمير محمد طبّع، فكل غضب العرب زوبعة في فنجان. تهودت القدس فماذا فعلوا؟ لا شيء. هم لا يريدون حل القضية. هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل".

ولو كنت مكان السعودية، لطبعت منذ اليوم.ملومة هكذا وهكذا،كالشعير،ماكاول مذموم..سيدي سمو الأمير محمد،طبع،فكل غضب العرب زوبعة في فنجان.تهودت القدس،فماذا فعلوا،لا شيء..هم لا يريدون حل القضية..هم يريدون استمرار المظلومية والنوح على الهيكل.صدقني، هم وشيعة حزب الله لا يستحقون الاحترام.. https://t.co/xpEVsUYOTJ — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) August 18, 2020

ولاقت تغريدة الكاتب تفاعلا واسعا ورد عليه مغردون كثر منهم الكاتب والمحلل السياسي ياسر الزعاترة الذي قال "طبيعي ألا تكون قضيتك.. لأنها ببساطة؛ قضية الأحرار. ومن لا ينتمي لفئة الأحرار، لن يُستغرب عليه التصفيق للعبودية".

طبيعي أن لا تكون قضيتك..

لأنها ببساطة؛ قضية الأحرار.

ومن لا ينتمي لفئة الأحرار، لن يُستغرب عليه التصفيق للعبودية.https://t.co/2a6ZLjFspr — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) August 19, 2020

وكتبت الناشطة السعودية علياء أبو تايه الحويطي ردا على تركي الحمد "ولا تتجرأ تقلل من مسرى النبي ويكون قضيتك! هي لرجال حقيقيين، وللمؤمنين، وأنت حدك لعق كعوب الملوك وتمسيح شاربك تحت موضع أقدامهم"!

ولا تتجرأ تقلل من مسرى النبي ويكون قضيتك!

هي لرجال حقيقين، وللمؤمنين، وللغالين، وانت حدك ل ع ق كعوب الملوك وتمسيح شار بك تحت موضوع اقدامهم ! #فلسطين_قضية_الشرفاء https://t.co/TFFwk6ALqG — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 18, 2020

وأضاف معلقون" بالتأكيد ليست قضيتك ففلسطين قضية الرجال والشرفاء فقط"، بينما علق آخرون بقولهم"هي عقيدة وليست قضيتك، ولا قضية أي أحد أبداً".

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1295964815903600640?ref_src=twsrc%5Etfw

كما علق أحد المغردين قائلا" لِنحْمَدِ ﷲ جلّ وعلا الذي أحيانا حتى نرى المتصهينين يعلنون ولاءهم للصهيونية لا يخشون في الدنيا مساءلة ولا محاسبة، ولنتذكر قوله عز وجل (ما كان ﷲ ليَذَرَ المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يَميزَ الخبيثَ من الطيّب)، وقوله (ولَيعلمنّ ﷲ الذين آمنوا، ولَيعلمنّ المنافقين)".

هي عقيدة وليست قضيتك

ولا قضية أي أحد أبداً . https://t.co/PbuBXTaclG — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) August 19, 2020

حذف مقالات باحث سعودي

وعلى الجانب الآخر قال الكاتب والباحث وسام العامري، إن صحيفة الرياض حذفت جميع مقالاته المنشورة لديهم، وذلك بعد تحريض من الذباب الإلكتروني.

وتسائل العامري في تغريدة عبر حسابه على تويتر "أين الديمقراطية وحرية الرأي يا صحيفة الرياض"؟

صحيفة #الرياض "الموقرة" حذفت كل مقالاتي المنشورة عندهم بعد تحريض الذباب الالكتروني ضدي..!!

فين الديمقراطية وحرية الرأي ياصحيفة الرياض.؟! 🙂😂 pic.twitter.com/7DA4RR00e3 — وسام العامري #إلا_رسول_الله ﷺ (@wesamalamery) August 18, 2020

وعلق مغردون بقولهم إن "صحيفة الرياض لا تسمح إلا بسماع أصوات العبيد".

https://twitter.com/soadfahd1/status/1295645289731194885?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف آخرون حول استفسار الكاتب عن حرية التعبير بقولهم "وهل يُسأل كقوم كهؤلاء سؤال كهذا"؟