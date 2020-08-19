"الطفل الباكي".. مجبر على جمع 70 جنيها يوميا فما حكايته؟ (فيديو)

فقد نشر أحد الشباب مقطع فيديو سجله فجرا مع طفل يدعى عبد الرحمن لاحظ أنه يبكي في الشارع بكاء شديدا.

ولما سأله قال إنه لم يتمكن من جمع المال الكافي اليوم ويخاف من أمه لأنها تضربه إذا لم يأت لها كل يوم بـ 70 جنيها، حيث يعمل عبد الرحمن بتلميع السيارات.

وعندما سأله الشاب إذا كان يريد أن يذهب إلى المدرسة أجابه عبد الرحمن أنه يريد ذلك فهو لم يذهب إلى المدرسة مطلقا، حتى أنه لا يعرف كيف يكتب اسمه.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل وسط مطالبات بدعم عبد الرحمن وأسرته.

بعدها اتجه الشاب إلى منزل الطفل وقال إن والدته كانت تبيع المخدرات لكنها أقلعت عن ذلك، كما أنها تعاني من بتر في رجلها.

وناشد الشاب متابعيه لمساعدة عبد الرحمن ووالدته، واستطاع بعض أهل الخير توفير عمل مناسب له في أحد المخابز.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المجلس القومي للأمومة والطفولة وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم الطفل عبد الرحمن الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد تداول الفيديو الذي يظهر خوفه الشديد من والدته التي طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إلا بعد حصوله على مبلغ مالي يوميا.

وأشار المجلس إلى أنه تم إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل وإحدى الجمعيات الشريكة وذلك لبحث حالة الطفل وتقديم الدعم اللازم له.

حيث تبين أن الأب يقضى عقوبة حبس في السجن، وأنه توجد خلافات بين والدة الطفل وأسرة الأب تركا على إثرها مسكنهما بمحافظة الجيزة وانتقلا للإقامة بمدينة حلوان وأنه لا يوجد لهما مصدر دخل مما اضطر الأم لتشغيله لتلبية احتياجاتهما.

ووجه المجلس بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل لائق للطفل ووالدته فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلحاقه بالتعليم، حيث تبين أنه لم يسبق له الالتحاق بالتعليم الحكومي من قبل.