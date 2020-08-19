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سياسة|مصر

استقالة أمين عام نقابة أطباء مصر بسبب نعي عصام العريان

القيادي بحماعة الإخوان المسلمين في مصر، الراحل عصام العريان
القيادي بحماعة الإخوان المسلمين في مصر، الراحل عصام العريان
19/8/2020

وأوضح إيهاب الطاهر، في بيان عبر صفحة النقابة على فيسبوك، أن استقالته جاءت إثر "معاتبات كثيرة ممن ظنوا أنه كان وراء نعي العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين".

وأكد أنه لم "يشارك مطلقا في ذلك"، مشددا على اعتذار النقابة.

وقال إن مقترح النعي "اندفع وراءه شباب الأطباء بحسن نية قبل أن يتبين لهم الخطأ".

والسبت الماضي، قالت النقابة في بيان نعي مقتضب عبر فيسبوك، "توفي إلى رحمة الله عصام العريان أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".

قبل أن تقوم بحذفه بعد بضع ساعات من نشره، إثر حملة انتقادات ضارية من إعلام محلي مؤيد للنظام، وبلاغ قضائي ضد النقابة، ما دعاها إلى نشر توضيح واعتذار.

وتعتبر السلطات جماعة الإخوان التي ينتمي إليها العريان، محظورة، بعد أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق الراحل محمد مرسي، من سدة الحكم في انقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013.

وانتُخب العريان عضوا بمجلس إدارة نقابة أطباء مصر عام 1986، وشغل منصب الأمين العام المساعد، كما تولى أمين صندوق النقابة لعدة سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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