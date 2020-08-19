أردوغان يعد ببشرى الجمعة "تدخل تركيا في مرحلة جديدة"

جاء ذلك في كلمة أردوغان، خلال مشاركته في افتتاح مصنع لتقنيات الطاقة الشمسية في العاصمة أنقرة، حسبما نقلت وكالة الأناضول.

وأضاف الرئيس التركي: "نحن نعيش حاليا حلم هذه البشارة. على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل".

وتابع: "سنفتقد حاله التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها".

من جهته، قال وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق حول بشارة الرئيس أردوغان، في تغريدة: "إنها تعتبر بمثابة تغير محوري بالنسبة إلى تركيا، وستكون مرحلة مهمة جدا، وتنتظرنا أيام أجمل بكثير".

وفي سياق آخر قال الرئيس التركي، إنه لا يمكن لأي قوة استعمارية حرمان بلاده من ثروات النفط والغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وأضاف أردوغان: "مثلما مزقنا اتفاقية سيفر قبل قرن، لن نرضخ لاتفاقية مشابهة يسعون لفرضها علينا شرقي المتوسط".

وشدد على أن نضال تركيا على جبهات عدة بدءا من شرق المتوسط وحتى ليبيا، ليس كفاحا من أجل الحقوق فحسب، وإنما من أجل المستقبل أيضا.

وأضاف: "الخطوات التي نتخذها لحماية حقوقنا في البحر المتوسط ​​لها أهمية كبيرة للقضاء على اعتمادنا الخارجي على الطاقة".

وتابع: "الدفاع عن الوطن الأزرق (حدود الصلاحية البحرية) لا يقل أهمية اليوم عن أهمية الدفاع عن وطننا".