يوتيوبر بريطاني بارز يعلن إسلامه داخل مسجد في إسطنبول (فيديو)

وفي البداية كتب جاي "لم أكن أريد أن أشارككم هذا الفيديو في البداية، لكني وجدت أن الكثير من الناس وجدوا السلام والإلهام في رحلتي للبحث عن الإسلام".

وأضاف "من المهم بالنسبة إليَ أن أشارك حقيقة الإسلام وهي: الوحدانية والمحبة والسلام".

وتابع "منذ أيام قليلة زرت مسجد السليمانية في إسطنبول، وأخذت أكبر خطوة في رحلتي، وهذا الفيديو هو نطقي للشهادة".

ويظهر "جاي" بالفيديو، وأمامه عالم دين يطلب منه أن يردد ما يقول، وهو الشهادتان، ليعلن اعتناقه للدين الإسلامي.

وفي المقطع يشرح له رجل الدين معنى الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، كما يترجم له سورة الإخلاص، ويوضح له بعضا من معاني أسماء الله الحسنى.

وعن اعتناقه للإسلام يقول بالفري إنه شق طريقًا عميقًا للغاية من الاكتشاف الروحي لسنوات عديدة، واكتسب المزيد من الخبرة من خلال السفر ومقابلة ناسٍ كثيرين حول العالم.

وأضاف "عشت في بلدان إسلامية وتعلمت المزيد والمزيد عن هذا الدين الجميل المسالم، الذي أُسيء فهمه إلى حد كبير، وأدركت أن هذا هو المسار الذي أريد استكشافه".

وتابع "لا يزال الكثير من الناس حول العالم ينتقدون ويسيئون فهم الأسس الحقيقية للإسلام، وهي السلام والتآزر والوحدانية والمحبة".

وقال "غالبًا ما نخاف نحن البشر من الأشياء التي لا نفهمها تمامًا، خاصةً عندما تتخذ أقلية صغيرة من هؤلاء إجراءات متطرفة لإثبات دلالة سلبية على دين أكثر من ملياري شخص. سأستمر في نشر إيجابية طريقة الحياة هذه من خلال رحلاتي، وعرض قصص الناس الذين يواصلون جعل العالم مكانًا أفضل".