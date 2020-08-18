يخالف الدستور.. إماراتيون يعارضون اتفاق التطبيع مع إسرائيل

جاء ذلك في بيان أصدره 20 ناشطا إماراتيا، بينهم الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات وسعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة الإماراتي، حسن أحمد حسن الدقي.

#الامارات71 | في وقفة للتاريخ والوطن بشأن اتفاق التطبيع بين أبوظبي و"إسرائيل".. نشطاء إماراتيون يوقعون على بيان مشترك يعلنون فيه رفضهم التام للاتفاقية الموقعة بين حكومة الإمارات والعدو الصهيوني، ويؤكدون أنها لا تمثل الشعب الإماراتي#الامارات #إماراتيون_ضد_التطبيع #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/4IQKZDdNg6 — الإمارات71 (@UAE71news) August 17, 2020

وقال البيان" نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه، أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر، الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني، ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي".

وأضاف البيان" الاتفاقية تتجاهل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل، كما تنقض ما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها" تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية".

بيان مشترك من مجموعة من النشطاء الامارتيين لرفض التطبيع مع الكيان الصهيون.

هذا البيان هو صوت كل امارتي حر يقبع تحت بطش وسياط المستبد#التطبيع_خيانة وسنبقى ك #إماراتيون_ضد_التطبيع وسنغرس حب الأقصى وارض فلسطين في ابنائنا حتى يتعلموا معنى العزة والكرامة pic.twitter.com/FurkNUPzTc — Ömer Kurtoğlu | عمر كورت أوغلو (@omarkurtog) August 18, 2020

واعتبر الموقعون على البيان أن "ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، بأن الاتفاقية ستمنع إسرائيل من التمدد، وستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وأن التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق إسرائيل في الأرض".

وشددوا على أنه "لا يعني سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل به والسجن، وتلفيق التهم الباطلة".

هل اتفاقية الامارات واسرائيل تكون سببا في خروج اصوات اماراتية معارضة لنظام ابوظبي بعد ان عمل طوال السنوات الماضية على اسكاتها ورمي العديد منها بالسجون #إماراتيون_ضد_التطبيع — محمد حجي (@mohammedhejji) August 18, 2020

ضد التطبيع

وتفاعل عدد من رواد التواصل الاجتماعي، مع البيان المشترك الذي أصدره إماراتيون، ضد تطبيع حكومة بلادهم مع إسرائيل.

وقال الموقعون على البيان في تغريدات عبر صفحاتهم في تويتر إن هذا التوقيع جاء رفضاً للتطبيع مع الاحتلال والذي يعتبر خيانة، ووفاءً لفلسطين والقدس.

بيان مشترك من نشطاء إماراتيين

ضد تطبيع العلاقات بين

الإمارات واسرائيل الموقعون يعتبرون الإتفاق تفريطا

في حقوق الشعب الفلسطيني

التاريخية في أرضه وحقه في

تقرير مصيره وتنكرا لمظالم

الفلسطينيين pic.twitter.com/FZlnQddY4c — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) August 17, 2020

ووصف مغردون هذه الخطوة بأنها "وقفة للتاريخ بشأن اتفاق التطبيع مع إسرائيل".

وبيّن آخرون أن "الموقعين يعتبرون الاتفاق تفريطاً في حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في أرضه وحقه في تقرير مصيره وتنكراً لمظالم الفلسطينيين".

وقالوا إن البيان مشترك من مجموعة من النشطاء الامارتيين لرفض التطبيع مع الكيان الصهيون.. هذا البيان هو صوت كل إمارتي حر يقبع تحت بطش وسياط المستبد".

قمت بالتوقيع مع مجموعة من الإماراتيين على بيان يندد بالتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني الله يبارك بهذه الجهود ويكتب لها السداد والتوفيق#إماراتيون_ضد_التطبيع رابط البيانhttps://t.co/I1vTpR65i0 pic.twitter.com/EXwgO7ilV4 — خالد عبيد (@Kh_OZ) August 17, 2020

إسكات الأصوات المعارضة

وكتب محمد حجي" هل اتفاقية الإمارات وإسرائيل تكون سببا في خروج أصوات إماراتية معارضة لنظام أبوظبي بعد أن عمل طوال السنوات الماضية على إسكاتها ورمي العديد منها بالسجون".

وكتب محمد الحمادي" بيان مشترك من مجموعة من النشطاء الامارتيين لرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، هذا البيان هو صوت كل إماراتي حر يقبع تحت بطش وسياط المستبد".

قمت بالتوقيع مع مجموعة من الإماراتيين على بيان يندد بالتطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني #إماراتيون_ضد_التطبيع رابط البيان https://t.co/l4UA6fiAgB pic.twitter.com/UYcvGEyMl3 — humaid alnuaimi (@humaid22) August 17, 2020

و قال سالم المزروعي" انا ما شوف أسماء اماراتييين، هولاء هاربون من العدالة".

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

وستصبح الإمارات ثالثة دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن عام 1994،

بيان مشترك من مجموعة من النشطاء الامارتيين لرفض التطبيع مع الكيان الصهيون.

هذا البيان هو صوت كل امارتي حر يقبع تحت بطش وسياط المستبد#التطبيع_خيانة وسنبقى ك #إماراتيون_ضد_التطبيع وسنغرس حب الأقصى وارض فلسطين في ابنائنا حتى يتعلموا معنى العزة والكرامة pic.twitter.com/EelFGHdzSu — Mohamed Alhammadi (@bojasim2002) August 17, 2020

وقوبل الاتفاق على التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الفصائل والقيادة، التي عدته "خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية".

وتقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.