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"هرولة إماراتية للتطبيع".. نتنياهو لـ "سكاي نيوز عربية": سنغير وجه المنطقة (فيديو)

بنيامين نتنياهو على سكاي نيوز عربية
بنيامين نتنياهو على سكاي نيوز عربية
18/8/2020

وبعد أيام قليلة على الإعلان عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، قامت أبو ظبي باستضافة نتنياهو، للحديث عن الاتفاق من خلال قناة سكاي نيوز المملوكة لها.

وقالت سكاي نيوز عربية، عن اللقاء بأنه أول لقاء تلفزيوني لنتنياهو منذ إعلان (معاهدة السلام مع الإمارات) في وقت كانت التقارير تتحدث عن لقاءات سرية تجري وزيارات تجري بين الجانبين منذ فترة طويلة.

كانت القناة الإماراتية، أجرت مقابلة مع نتنياهو ، تحدث فيها عن الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين الإمارات وإسرائيل بتطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق سلام.

وقال نتنياهو خلال المقابلة، إن الاتفاقية " تجمع الإمارات  بإسرائيل وهما من أكثر المجتمعات تقدماً في العالم، ويساعدان بعضهما بعضاً، لتحقيق أشياء لا محدودة لهما ولدول المنطقة والعالم".

وأضاف نتنياهو في معرض حديثه إن "تعليق" مخطط الضم بالضفة الغربية المحتلة، كان مطلبا أمريكيا "في الوقت الحالي ونحن وافقنا" في وقت زعمت الإمارات إنها "نجحت في وقف مخطط الضم بفضل اتفاقها مع إسرائيل".

وأشار إلى أن الاتفاق سيؤدي إلى "تعاون بين الإمارات وإسرائيل في عدة مجالات وأن المستثمرين الإسرائيليين يتطلعون إلى "الاستفادة من إمكانيات الإمارات الواعدة مثل الاستيراد من منطقتها الحرة".

وقال نتنياهو إن الإسرائيليين يتطلعون إلى زيارة الإمارات لأجل السياحة، موضحا أن إسرائيل ستفتح بدورها الباب أمام السياح الإماراتيين، الذين سيكون بإمكانهم زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه".

وأضاف أن التطبيع مع الإمارات "لن يكون خطوة السلام الوحيدة مع الدول العربية لأن دولا عربية أخرى ستلتحق بالركب في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن الكثيرين في المنطقة العربية كانوا يعتبرون إسرائيل دولة عدوة، لكنهم باتوا ينظرون إليها "حليفا وشريكا في السلام" بحسب ما قال.

الهرولة نحو إسرائيل

وعلق مغردون بقولهم إن "ظهور المجرم نتنياهو على قناة سكاي نيوز الإمارتية سقوط أخلاقي، وقيمي، يبين هرولة إماراتية لتدجين الإماراتيين نحو التطبيع، فيكون "الإسرائيلي" مستساغاً بين العرب".

وقال آخرون" بكل سقوط وعمالة تستضيف سكاي نيوز  نتنياهو ليفضحهم على شاشتهم ويكذب ادعاءهم بأنّ اتفاق العار بينهم وبين "إسرائيل" جاء من أجل وقف عميلة الضم، ليقول بأن الإدارة الأمريكية طلبت التعليق ووافقنا".

وكتب رامي عبده" نتنياهو على سكاي نيوز عربية، رئيس الموساد يطير على عجل للإمارات، كوشنر يحشد من أجل مواقف داعمة من دول عربية أخرى، وسائل إعلامية عبرية تبث مباشر من مدن إماراتية، تحشيد إعلامي ورجال دين ومغردين دعماً للإعلان! كالذي أصابه مس شيطاني ويريد أن يشفى منه بالضرب على رأسه على عجل!.

وكتب هاني" غير متفاجئ من استضافة قناة سكاي نيوز لنتنياهو، فهل الذباب يعطي عسلاً، هذه نتيجة طبيعية للهدف الذي أُنشئت من أجله هذه القنوات التي لم تدخر جهداً في إثبات مدى انسلاخها عن قضايا وهموم الشعوب وأنها أكثر ارتباطاً والتصاقاً بعدو الأمة والذي من المفترض أنه عدوها.

أمّا ميس القناوي، فقد قالت" بكل سقوط وعمالة تستضيف قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليفضحهم عبر شاشتهم ويكذب ادعاءهم بأنّ اتفاق العار بينهم وبين "إسرائيل" جاء من أجل وقف عميلة الضم، ليقول بأن الإدارة الأمريكية طلبت التعليق ووافقنا.

وكتب حساب باسم سامي عبد الحميد" في الوقت الذي لا يحصل فيه الفلسطيني على تصريح دخول لممارسة الشعائر الدينية والصلاة بالمسجد الأقصى،نتنياهو يصّرح خلال مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية التي تبث من أبو ظبي،أنه سيهتم بتنظيم ترتيبات لمواطني الإمارات والمسلمين للصلاة في الأقصى".

وكتبت فاطمة، بسخرية" بعد ظهور نتنياهو على قناة سكاي نيوز عبرية من المتوقّع أنْ يسود السلام المنقطع النظير في المنطقة بين الاحتلال الصهيوني وبين الدول العربية مباشرة بعد انتهاء اللقاء وسيتوقّف قنص الفلسطينيين بذريعة الدهس والطعن و ستدمّر كل المستوطنات الصهيونية وسينتقل الكيان إلى أبوظبي للعيش هناك".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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