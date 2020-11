هاجمت ترمب.. ميشيل أوباما تتصدر منصات التواصل بأمريكا فماذا قالت؟

ودعت ميشيل، زوجة الرئيس السابق باراك أوباما في خطابها لانتخاب خصمه الديموقراطي جو بادين في اقتراع الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت إنه "في كل مرة نلتفت إلى البيت الأبيض بحثا عن بعض القيادة أو المواساة أو أي مظهر من مظاهر الثبات، فإن ما نحصل عليه في المقابل هو الفوضى والانقسام والافتقار التام والمطلق للتعاطف".

“Whenever we look to this White House for some leadership or consolation or any semblance of steadiness, what we get instead is chaos, division and a total and utter lack of empathy." – Michelle Obamapic.twitter.com/zRXRnV33MJ — Tim O'Brien (@TimOBrien) August 18, 2020

وتعد هذه انتقادات غير مسبوقة من جانب سيدة أولى أمريكية سابقة لرئيس في الحكم.

وألقت أوباما كلمتها في ختام الليلة الأولى من المؤتمر الذي يُعقد بشكل غير مسبوق افتراضياً بسبب وباء كوفيد-19.

وفي معرض حديثها عن الأزمة الصحية الخطيرة التي أودت بحياة أكثر من 170 ألف شخص في الولايات المتحدة، والركود الاقتصادي وموجة الغضب التاريخية ضد العنصرية، قالت أوباما إن الرئيس الجمهوري كان "لديه أكثر من الوقت اللازم لإثبات أنه لا يستطيع القيام بهذا العمل، من الواضح أنه الوضع تخطاه".

Michelle Obama giving it to us straight up with no chaser tonight at the #DemocraticNationalConvention ⚡️This race is so messy; but I’m still voting. One of the greatest tools of voter suppression is to convince you that not voting was “your idea.” Don’t play yourself like that. pic.twitter.com/6f3WMqxt4R — Ashlee Marie Preston (@AshleeMPreston) August 18, 2020

وأضافت "اسمحوا لي أن أكون صادقة وواضحة قدر الإمكان: دونالد ترامب ليس الرئيس الصالح لبلدنا".

ووضعت ميشيل أوباما حول عنقها عقدا يحمل أحرف كلمة "صوّتوا" بالإنجليزية، ودعت في خطاب مؤثر الأمريكيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المرتقبة حتى لو كان ذلك يعني الانتظار "طوال الليل" إذا لزم الأمر.

وذكّرت المحامية السابقة في شيكاغو بأنها "تكره السياسة" مشيرة إلى أنها تتوقع ألا يسمع الجميع رسالتها فقالت "نعيش في بلد منقسم للغاية، وأنا امرأة سوداء أتحدث في مؤتمر الحزب الديموقراطي".

ودعت ميشيل أوباما في كلمة استغرقت قرابة عشرين دقيقة، إلى انتخاب نائب الرئيس السابق في عهد زوجها.

وقالت "أدرك أن (جو بايدن) ليس كاملاً، وسيكون أول من يقول لكم ذلك"، مشيرةً في المقابل إلى أنه "يعرف ما يجب فعله لإنقاذ الاقتصاد والانتصار على وباء وإنارة الطريق أمام بلدنا".

ميشيل أوباما تتصدر تويتر

حظيت تصريحات السيدة الأولى السابقة التي هاجمت فيها دونالد ترمب وسياسته بتفاعل أمريكي واسع.

وأيد مغردون أمريكيون موقف ميشيل أوباما "لوقف الفوضى التي تعم البلاد" على حد تعبيرهم؛ مؤكدين على أن بايدن يعرف ما يمكن فعله لإنقاذ الولايات المتحدة.

I have heard many convention speeches in my lifetime. Michelle Obama's was one of the best. Personal, tough, powerful, hopeful. She spoke to our values. She touched our ideals. — Robert Reich (@RBReich) August 18, 2020

وأعاد الكثيرون مقاطع من خطابها الافتراضي مؤكدين على أهمية الذهاب إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة لإنقاذ البلاد على حد تعبيرهم.

واعتبر "روبرت ريش" وزير العمل الأمريكي الأسبق أن خطاب أوباما من أفضل خطابات المؤتمرات التي سمعها في حياته، بينما رأى "جون أفلون" المذيع بشبكة سي إن إن أن خطابها ينبغي أن يدرّس.

Michelle Obama’s speech – and especially her delivery – was the kind stuff they’ll teach in classes. But the biggest takeaway for me was that Joe Biden vs. Trump is a campaign that can bring together Bernie Sanders and John Kasich – and that’s a real big tent. — John Avlon (@JohnAvlon) August 18, 2020

"We need to vote for Joe Biden like our lives depend on it which is why we waited until the absolute last minute to endorse him when there was no one else left." – Michelle Obama — Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) August 18, 2020

I’m glad we have The Boss, but the real rockstar tonight was Michelle Obama. — Scott Dworkin (@funder) August 18, 2020

I was very happy with night one of the Democratic National Convention! All of the speakers were great with Bernie Sanders and Former First Lady Michelle Obama ending the night. — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 18, 2020

I said on @abc tonight earlier that i was most interested in hearing from Michelle Obama because she is the most popular political leader in America today, and that i thought her speech was likely to be most effective. She delivered. — Matthew Dowd (@matthewjdowd) August 18, 2020