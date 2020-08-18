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سياسة|لبنان

شاهد: أول تصريحات لسعد الحريري بعد الحكم في قضية اغتيال والده

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أثناء المؤتمر الصحفي
رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري أثناء المؤتمر الصحفي
18/8/2020

وقال رئيس الوزراء السابق سعد الحريري في مؤتمر صحفي عقده في لايدشندام حيث مقر المحكمة قرب لاهاي "المحكمة حكمت ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم عائلات الشهداء والضحايا نقبل حكم المحكمة، ونريد تنفيذ العدالة"، مضيفاً "عرفنا الحقيقة اليوم جميعاً وتبقى العدالة التي نريد أن تنفّذ مهما طال الزمن".

ودانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، واحدا من المتهمين الأربعة الأعضاء في حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري في فبراير/ شباط العام 2005 .

وأعلنت المحكمة سليم عياش مذنباً، فيما تمت تبرئة كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا.

وفي 14  فبراير/ شباط 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت.

ووُجهت اتهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

إلا أن الحريري اعتبر الثلاثاء أن قرار المحكمة بإدانة متهم من أصل أربعة أظهر "مصداقية عالية" للمحكمة كما أنها "غير مسيسة".

وقال "المطلوب منه أن يضحي اليوم هو حزب الله الذي أصبح واضحاً أن شبكة التنفيذ من صفوفه ويعتقدون أنه لهذا السبب لن تمسهم العدالة ولن ينفذ فيهم القصاص".

وأكد "لن نستكين حتى يُنفذ القصاص"، مضيفاً أن "اللبنانيين لن يقبلوا بعد اليوم أن يكون بلدهم مرتعاً للقتلة".

وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ 13 عاماً جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين من حلفاء الحريري وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.

وطالما اعتبر حزب الله المحكمة "مسيسة"، وقال أمينه العام حسن نصرالله الجمعة إنه "إذا حُكم على أي من إخواننا بحكم ظالم، كما هو متوقع، نحن متمسكون ببراءة إخواننا"، مؤكداً أن "القرار الذي سيصدر بالنسبة إلينا كأنه لم يصدر لأن القرار صدر منذ سنوات طويلة".

وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم بمفاصل الحياة السياسية.

وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف "14 آذار" السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

واعتبر سعد الحريري الثلاثاء أنه "بات واضحاً للجميع أن هدف الجريمة الإرهابية هو تغيير وجه لبنان ونظامه وهويته الحضارية"، مضيفاً أن "أهمية هذه اللحظة التاريخية اليوم هي الرسالة لمرتكبي الجريمة الإرهابية والمخططين لها، أن زمن استخدام الجريمة السياسية من دون عقاب انتهى".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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