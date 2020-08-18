رغم اتفاق التطبيع.. إسرائيل تعارض بيع طائرات"إف-35″ للإمارات

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، غرد به بنيامين نتنياهو على تويتر، إن اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يتضمن "أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

ב-3 באוגוסט, בהנחיית רה"מ, נפגש שגריר ישראל בוושינגטון רון דרמר עם מזכיר המדינה פומפאו וחזר במפורש על התנגדותה של ישראל למכירת F35 ומערכות נשק מתקדמות אחרות למדינות כלשהן במזרח התיכון. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) August 18, 2020

وأوضح" في 3 أغسطس/آب، بتوجيه من رئيس الوزراء، التقى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد صراحة معارضة إسرائيل لبيع إف-35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط".

واضاف" اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستضمن دائماً

حصول إسرائيل على الميزة النوعية".

كانت إسرائيل قد بدأت في العام 2016 بتسلّم طائرات من طراز اف 35 (الشبح) من الولايات المتحدة.

طائرة " F-35 " خلال عرض جوي في قاعدة حتريم الجوية الإسرائيلية