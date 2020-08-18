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سياسة

رغم اتفاق التطبيع.. إسرائيل تعارض بيع طائرات"إف-35″ للإمارات

طائرة من طراز إف 35 تستعد للإقلاع من قاعدة فيرمونت الجوية الأمريكية
طائرة من طراز إف 35 تستعد للإقلاع من قاعدة فيرمونت الجوية الأمريكية
18/8/2020

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب، غرد به بنيامين نتنياهو على تويتر، إن اتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، لم يتضمن "أي موافقة من جانب إسرائيل على أي صفقة أسلحة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة".

وأوضح" في 3 أغسطس/آب، بتوجيه من رئيس الوزراء، التقى السفير الإسرائيلي في واشنطن رون درامر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأكد صراحة معارضة إسرائيل لبيع إف-35 وأنظمة أسلحة متطورة أخرى إلى أي دولة في الشرق الأوسط".

واضاف" اتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة لا يتضمن أي بند في هذا الشأن، وقد أوضحت الولايات المتحدة لإسرائيل أنها ستضمن دائماً 
حصول إسرائيل على الميزة النوعية".

كانت إسرائيل قد بدأت في العام 2016 بتسلّم طائرات من طراز اف 35 (الشبح) من الولايات المتحدة. 

طائرة &quot; F-35 &quot; خلال عرض جوي في قاعدة حتريم الجوية الإسرائيلية

 

المصدر : الأناضول
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