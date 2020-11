تمرد عسكري ومصير غامض للرئيس.. ماذا يحدث في مالي؟

وأبلغ مصدران أمنيان وكالة رويترز للأنباء بأن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس إبراهيم أبو بكر.

وجاء ذلك بعد أن تمرد جنود في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو وألقوا القبض على عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

وأعلن أحد قادة التمرد في مالي لـ "فرانس برس" أن عسكريين متمردين "اعتقلوا" بعد، ظهر الثلاثاء، في باماكو الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا ورئيس الوزراء بوبو سيسيه.

وقال العسكري طالبا عدم كشف هويته "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل الرئيس".

فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، سيطر عسكريون ماليون على معسكر قريب من باماكو، ما أثار قلق واشنطن والدول المجاورة لمالي من احتمال الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب العام 2012.

