البث الحي
سياسة|السعودية

تعيل ابنتها الضريرة.. سعودية تنهار باكية بعد مصادرة البلدية لعربتها (فيديو)

تفاعل واسع مع مشكلة أم نورة ومصادرة بلدية الرياض لعربتها
تفاعل واسع مع مشكلة أم نورة ومصادرة بلدية الرياض لعربتها
18/8/2020

وقالت أم نورا في أحد مقاطع الفيديو على حسابها بموقع "تيك توك" إنها ترجت رجال البلدية أن يتركوا لها عربتها التي هي مصدر رزقها الوحيد إلا أنهم أصروا على مصادرتها، رغم أنهم لا يفعلون هذا الإجراء مع كل أصحاب العربات.

https://twitter.com/ii9oii/status/1295600480605929472?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

إسرائيل وأوربا تبحثان خط سكة حديد بين "المتوسط" والخليج.. ما أثره على مصر؟

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد (الجزيرة)