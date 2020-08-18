تعيل ابنتها الضريرة.. سعودية تنهار باكية بعد مصادرة البلدية لعربتها (فيديو)

وقالت أم نورا في أحد مقاطع الفيديو على حسابها بموقع "تيك توك" إنها ترجت رجال البلدية أن يتركوا لها عربتها التي هي مصدر رزقها الوحيد إلا أنهم أصروا على مصادرتها، رغم أنهم لا يفعلون هذا الإجراء مع كل أصحاب العربات.

سمو أمين منطقة الرياض يوجه بالتواصل مع المواطنة التي تم مصادرة عربتها لمعرفة تفاصيل الواقعة وفتح تحقيق عاجل حولها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تجاوزه عليها.. pic.twitter.com/TibGNx5aDo — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 17, 2020

#شاي_أم_نورة#كلنا_مع_ام_نوره#ام_نوره عندها عربه وتبيع الشاهي

في الرياض ضاحية لبن – مخرج ٣٤ فوق الكوبري وكنت دايم اجي اشتري منها مجتهده وتتعب كثير وتصبر عشان توفر ايجار شقتها عندها بنت معاقه وعميا وكل يوم منتقله من شقه لشقه .. والله ان العين تدمع من صرختها .. الله يفرج همها pic.twitter.com/SKN0wsE9uN — الاعلامي عبدالله بن محمس ال عاصم (@va5010) August 18, 2020

https://twitter.com/ii9oii/status/1295600480605929472?ref_src=twsrc%5Etfw

#كلنا_مع_ام_نوره

مصدر رزقها الوحيد العربه وتعيل بنتها عمياء pic.twitter.com/SZuV5xq5vZ — faysal / ثلاثيني (@faisl_1441) August 17, 2020