بين الأمس واليوم.. وسيم يوسف يناقض نفسه بكلامه عن التطبيع

وتداول مغردون تغريدات سابقة للداعية يوسف نشرها عبر حسابه في تويتر، وقال فيها إن "المسلم لا يقر ولا يعترف بشيء اسمه دولة إسرائيل لأنها دولة احتلال ومغتصبة لأرض المسلمين وهم العدو المحتل للمسجد الأقصى ولقبلة المسلمين".

وسيم يوسف:

— أمس: المسلم لا يعترف بشيء اسمع دولة إسرائيل.

— اليوم: اليهود أشرف من الفلسطينيين!!#التطبيع_خيانة #التطبيع_الاماراتي_الاسرائيلي pic.twitter.com/NnkQBwUrFs — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) August 17, 2020

وقال معلقون مرفقين تغريداته الحديثة والقديمة: "وسيم يوسف بين الأمس واليوم!".

ووجهت انتقادات في السنوات السابقة ليوسف إثر تغريداته حول التطبيع، وقال له مغردون: "يعني فضيلة العلامة يكفر من اعترف في إسرائيل".

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294656698154659840?ref_src=twsrc%5Etfw

وإثر تغريداته الأخيرة حول التوحيد بين الأديان والتطبيع مع إسرائيل قال نشطاء: إن وسيم يوسف نسي أنه مسلم.

وسيم يوسف !!

اللهم إنَّا نسألك الثبات على دينك تمييع #التطبيع_خيانة pic.twitter.com/yVMD0fm4FN — humaid alnuaimi (@humaid22) August 17, 2020

وعقب إعلان اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، هاجم وسيم يوسف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وانتقد تصرفاتهم في الرد على خطوة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، قائلًا إن "اليهود أشرف منكم".

المسلم لا يقر ولا يعترف يعني اللي يعترف في إسرائيل ماهو مسلم واللي ماهو مسلم كافر يعني فضيلة العلامة يكفر من اعترف في إسرائيل — سياسي الخليج (@PoliticalGulf) October 31, 2014

وأعلنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

ويتوج هذا الإعلان سنوات من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.

اي صح, تحولت "اسرائيل" من "دولة يهودية" الى "دولة اسلامية"🤷‍♂️ أو ممكن لانو فضيلة الشيخ ما بقى مسلم وصار هلق عم يتبع ديانة أخرى, لانو حسب كلامو المسلم لا يعترف ولا يقر بشيء اسمه "دولة اسرائيل" 😏 — med Amine✌ (@meedamine10) August 14, 2020

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع إسرائيل بمعاهدة سلام، بعد مصر في 1979 والأردن في عام 1994 .

اعتقد ان وسيم يوسف نسا انه مسلم — راشد الفلسطيني (@PALSTENS) August 16, 2020

وقوبلت الخطوة الإماراتية برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الشارع والفصائل والقيادة، التي عدته خيانة من الإمارات للقدس و(المسجد) الأقصى والقضية الفلسطينية.

الداعية #الإماراتي #وسيم_يوسف: #أهنئ الإمارات و #إسرائيل على هذا الإنجاز العظيم وأسأل الله أن يحفظ #السلام بين الأوطان.

وسيم يوسف بين الأمس واليوم!

وسيم_يوسف سنة 2014 : المسلم لا يعترف ولا يقر بدولة اسمها اسرائيل لأنها دولة احتلال ومغتصبة لأرض المسلمين.#وسيم_يوسف — Mademoiselle_bt (@BtMademoiselle) August 16, 2020

وأعلن 20 ناشطا إماراتيا، في بيان الإثنين، رفضهم تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، مشددين على أنه يخالف دستور الإمارات، ويمثل اعترافا بحق إسرائيل في الأرض (المحتلة).

وقعنا مع مجموعة من أبناء الإمارات #إماراتيون_ضد_التطبيع

على هذا البيان الذي يمثل موقفنا ورأينا من تطبيع #محمد_بن_زايد مع #نتنياهو

ونعتبر فيه أن #التطبيع_خيانة #فلسطين

مطالعة البيان 👇https://t.co/6NTgS7n7aP — محمد بن صقر (@saqer2030) August 17, 2020

وتقول أبو ظبي إن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.

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الله تعالى يقول: (ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين). بينما #وسيم_يوسف يقول (دين ابراهيم يوحدنا)، أليست هذه مخالفة واضحة لصريح القرآن ؟! أليس هذا انسلاخا كاملا من الدين ؟! pic.twitter.com/uwPMliPtK9 — معالي الربراري (@Mrbrary) August 16, 2020

https://twitter.com/ShoaaKhatib/status/1295183195919585285?ref_src=twsrc%5Etfw