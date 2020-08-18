السودان يؤكد الاتصال مع إسرائيل ويعتبر خطوة الإمارات "شجاعة" (فيديو)

مؤتمر صحفي للناطق باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر البدوي حول العلاقات السودانية الإسرائيلية

وقال صادق: "خطوة الإمارات خطوة شجاعة وجريئة وتساهم في وضع العالم العربي في المسار الصحيح لبناء السلام في الإقليم لبناء السلام المستدام".

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه في حال توقيع اتفاق سلام، فإن السودان سيكون أهم بلد تطبع معه إسرائيل. وقال إن بلاده تطمح إلى تطبيع قائم على مكاسب للجميع بما في ذلك السعودية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صرح الصادق لقناة سكاي نيوز عربية "ما من سبب لاستمرار العداء بين السودان واسرائيل".

المتحدث باسم الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق خلال حديثه لقناة سكاي نيوز عربية (الإماراتية)

من جانبها نفت وزارة الخارجية السودانية تصريحات المتحدث الرسمي باسمها عن سعي السودان لإقامة علاقات مع إسرائيل، وأكدت أن أمر العلاقات مع إسرائيل لم تتم مناقشته في الوزارة بأي شكل كان.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد رحب بتصريحات المتحدث باسم الخارجية السودانية التي تؤكد وجود اتصالات متبادلة وتتطلع للسلام مع إسرائيل.

وأضاف أن ذلك يعكس القرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والذي دعا للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال نتنياهو إن إسرائيل والسودان والمنطقة بأسرها ستربح من اتفاقية السلام ومن شأنها ان تبني مستقبلا أفضل لجميع شعوب المنطقة.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل ستقوم بكل ما يلزم من أجل تطبيق هذه الرؤية على ارض الواقع.

وأصبحت الإمارات بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وأُعلن عنه الأسبوع الماضي ثالث دولة عربية تقيم علاقات كاملة مع إسرائيل على مدى أكثر من 70 عاما.

ويمكن للاتفاقية أن تعيد تشكيل سياسة الشرق الأوسط من القضية الفلسطينية إلى الحرب ضد إيران.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في فبراير/ شباط إن إسرائيل والسودان اتفقا على التحرك نحو إقامة علاقات طبيعية لأول مرة خلال اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في أوغندا.

وليس للسودان حتى الآن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

حماس تستنكر

واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إعلان السودان عزمه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وشددت على أن "التطبيع لن ينفع شعوب المنطقة".

وقال المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "تصريحات متحدث الخارجية السودانية، تتعارض مع الموقف الشعبي السوداني الرافض للتطبيع، والذي يعتبر الكيان الصهيوني عدوه المركزي".

وأضاف قاسم أن تلك التصريحات "مُدانة ومُستنكرة"، مضيفا أن مسار التطبيع "يُشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني، وارتكاب مزيد من الجرائم بحقه".

ودعا قاسم، إلى "وقف مسار التطبيع"، وقال: "إنه لن يعود بالنفع على شعوب المنطقة، ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني التوسعي".

حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

وزار رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين الإمارات، الثلاثاء، حيث التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وناقشا "آفاق التعاون في المجالات الأمنية"، بعد أقل من اسبوع على الاعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات.

وهذه أول زيارة معلنة لمسؤول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق الخميس الماضي. وسيجري التوقيع على بنود الاتفاق في البيت الابيض خلال ثلاثة أسابيع.