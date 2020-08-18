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سياسة

إعلامي سعودي لقناة إسرائيلية: السلام بين البحرين وإسرائيل قريبا (فيديو)

يتوقع الإعلامي السعودي أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات قريبا
يتوقع الإعلامي السعودي أن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات قريبا
18/8/2020

وبثّت قناة "كان" العبرية الحكومية، لقاءً مع الإعلامي السعودي لؤي الشريف، الذي يتحدث العبرية بطلاقة، ممتدحًا التطبيع مع إسرائيل خاصة اتفاقية السلام الإماراتية الإسرائيلية الأخيرة.

وحول سؤال المذيعة الإسرائيلية إن كان السلام سيتحقق في البحرين أيضًا، أجاب "هذا الحلم سيتحقق قريبًا".

ثم سألته المذيعة باللغة الإنجليزية إن كان الدافع وراء اتفاقات السلام بين دول عربية وإسرائيل الآن هو فقط عدم مضي إسرائيل قدما الآن في خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، فقال الإعلامي السعودي "كلنا نريد السلام واعتقد ان الكثير من الفرص ضاعت في الماضي".

وأضاف "أعتقد أن ما فعلته الإمارات شيئ عظيم جدا، وإرجاء خطط الضم الإسرائيلية الآن أفضل من المضي قدما فيها، وهذه فرصة عظيمة للسلام وتتطلب قادة شجعان مثل الشيخ محمد بن زايد".

وتابع "أرى أن الكثير من الدول الأخرى ستحذو حذو الإمارات". 

ونشر لؤي الشريف الفيديو عبر حسابه في تويتر وعلق عليه قائلا "مقابلة لي باللغة العبرية والإنجليزية تكلمت فيها عن توقعاتي للسلام في المنطقة وأن السلام يصنعه الشجعان مثل الشيخ محمد بن زايد حفظه الله".

فرد عليه المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي قائلا " لغتك العبرية قوية وجميلة جدًا، كل الاحترام لك صديقي لؤي".

من هو لؤي الشريف؟

لؤي الشريف (37 عام)، هو كاتب، ومُقدِّم برامج سعودي، ومُبرمج حاسوب ويُتقن 4 لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية والعبرية.

والعام الماضي انشأ الشريف ما أسماه "أكاديمية لؤي" لتعليم اللغات عبر قناته على اليوتيوب، حيث بدأ بشرح دروس تعلم اللغة العبرية، مشيراً إلى أنه سيكون سلسلة لتعلم لغات أخرى، ولم يفصح لماذا اختار البدء باللغة العبرية تحديداً.

وتثير المقاطع المصورة التي ينشرها الشريف على تطبيق "سناب" وموقع "يوتيوب" جدلا واسعا، حيث يرى مراقبون أن الشريف أخذ على عاتقه الترويج للتطبيع مع إسرائيل تحت غطاء العلم.

تطبيع

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن الخميس الماضي توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وعقب إعلان ترمب الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط ضم أراضي بالضفة الغربية، رغم أن الإمارات بررت التطبيع مع إسرائيل بأنه جاء لـ "الحفاظ على فرص حل الدولتين"، عبر "تجميد" إسرائيل مخطط ضم أراض فلسطينية بالضفة.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبإتمام توقيع الاتفاق، ستكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر والأردن. 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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