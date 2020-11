أثار سخرية واسعة: نتنياهو يحذف تصريحا وصف فيه الإمارات بالدولة الديمقراطية (فيديو)

وفي تصريح أثار سخرية واسعة على منصات التواصل ادعى بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن الإمارات وإسرائيل دولتان ديمقراطيتان.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن نتنياهو شطب المقابلة التي أجراها مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، المصحوبة بترجمة باللغة العبرية وكان يصف فيها الإمارات بالدولة الديمقراطية، وذلك بعد وقت قصير من نشرها. ولاحقا أعاد نشرها، لكن بدون ترجمة إلى اللغة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة فريدوم هاوس، التي تُعنى بالديمقراطية والحرية السياسية في العالم، صنفت الإمارات بأنها ليست حرة، وأعطتها سبع عشرة درجة من مئة.

وفي مجال الحقوق السياسية حصلت الإمارات على خمس درجات فقط من أصل أربعين.

Netanyahu calls UAE a democracy, one of the most advanced societies in the world https://t.co/vl67yWFFGN

— The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 18, 2020