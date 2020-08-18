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أثار سخرية واسعة: نتنياهو يحذف تصريحا وصف فيه الإمارات بالدولة الديمقراطية (فيديو)

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
18/8/2020

وفي تصريح أثار سخرية واسعة على منصات التواصل ادعى بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن الإمارات وإسرائيل دولتان ديمقراطيتان.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن نتنياهو شطب المقابلة التي أجراها مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، المصحوبة بترجمة باللغة العبرية وكان يصف فيها الإمارات بالدولة الديمقراطية، وذلك بعد وقت قصير من نشرها. ولاحقا أعاد نشرها، لكن بدون ترجمة إلى اللغة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة فريدوم هاوس، التي تُعنى بالديمقراطية والحرية السياسية في العالم، صنفت الإمارات بأنها ليست حرة، وأعطتها سبع عشرة درجة من مئة.

وفي مجال الحقوق السياسية حصلت الإمارات على خمس درجات فقط من أصل أربعين.

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشرته الصحيفة وقالوا: "حتى المجاملة الكاذبة رأى الصهيوني أنهم لا يستحقونها".

وأضاف مغردون: "أكيد نتنياهو معجب بالديمقراطية الإماراتية.. معتقلات وقمع ودعم للمجرمين ومحاربة لكل حر شريف".

الكاتب فراس أبو هلال غرد قائلا: "نتنياهو: الإمارات ديمقراطية متقدمة! هذه فرصة لبعض العرب الذين يروجون بحسن نية أن الاحتلال دولة ديمقراطية. لا يوجد نظام فصل عنصري ديمقراطي، ولا يمكن لدولة احتلال إحلالي أن تكون ديمقراطية. الاحتلال بطبيعته جريمة عنصرية، وتطبيقه للانتخابات لا يجعله ديمقراطيا ولا ينفي أنه "آبارتهايد".

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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