أثار سخرية واسعة: نتنياهو يحذف تصريحا وصف فيه الإمارات بالدولة الديمقراطية (فيديو)

وفي تصريح أثار سخرية واسعة على منصات التواصل ادعى بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية أن الإمارات وإسرائيل دولتان ديمقراطيتان.

وأشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن نتنياهو شطب المقابلة التي أجراها مع قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية، المصحوبة بترجمة باللغة العبرية وكان يصف فيها الإمارات بالدولة الديمقراطية، وذلك بعد وقت قصير من نشرها. ولاحقا أعاد نشرها، لكن بدون ترجمة إلى اللغة العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة فريدوم هاوس، التي تُعنى بالديمقراطية والحرية السياسية في العالم، صنفت الإمارات بأنها ليست حرة، وأعطتها سبع عشرة درجة من مئة.

وفي مجال الحقوق السياسية حصلت الإمارات على خمس درجات فقط من أصل أربعين.

"איחוד האמירויות היא דמוקרטיה מתקדמת", אמר נתניהו – ואז מחק https://t.co/6cAYTvn6yr — Haaretz הארץ (@Haaretz) August 18, 2020

بالفيديو: لقاء رئيس الوزراء نتنياهو مع قناة سكاي نيوز عربية حول اتقاقية السلام التاريخية مع الإمارات وتداعياتها الإيجابية على البلدين وعلى المنطقة برمتها. https://t.co/9Eq2SvxUmO — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 17, 2020

Netanyahu calls UAE a democracy, one of the most advanced societies in the world https://t.co/vl67yWFFGN — The Times of Israel (@TimesofIsrael) August 18, 2020

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع ما نشرته الصحيفة وقالوا: "حتى المجاملة الكاذبة رأى الصهيوني أنهم لا يستحقونها".

تراجع نتنياهو عن وصف الامارات بالديموقراطية يثير في اسرائيل موجة من التعليقات الساخرة من الامارات وحكامها

هنا وصلة سخرية من رجل الاستخبارات السبق شموئيل مئير#التطبيع_خيانة#التطبيع_خيانة_عظمى pic.twitter.com/JdLi5ZHBIi — د.صالح النعامي (@salehelnaami) August 18, 2020

وأضاف مغردون: "أكيد نتنياهو معجب بالديمقراطية الإماراتية.. معتقلات وقمع ودعم للمجرمين ومحاربة لكل حر شريف".

أكيد نتنياهو معجب بالديمقراطية الإماراتية .. معتقلات وقمع ودعم للمجرمين ومحاربة لكل حر شريف https://t.co/lNXCgpHpdt — عبدُالرَّحمـن مُحمّد (@mohajero) August 18, 2020

قال النتن ياهو :هاتان الديمقراطيتان ، هل هذه صيغة مثنى ؟ https://t.co/osfMxpyaMt — touhami a/madjid🇩🇿عبد المجيد تهامي (@touhami08) August 17, 2020

الكاتب فراس أبو هلال غرد قائلا: "نتنياهو: الإمارات ديمقراطية متقدمة! هذه فرصة لبعض العرب الذين يروجون بحسن نية أن الاحتلال دولة ديمقراطية. لا يوجد نظام فصل عنصري ديمقراطي، ولا يمكن لدولة احتلال إحلالي أن تكون ديمقراطية. الاحتلال بطبيعته جريمة عنصرية، وتطبيقه للانتخابات لا يجعله ديمقراطيا ولا ينفي أنه "آبارتهايد".