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وزير الخارجية الإسرائيلي يهاتف نظيره العماني.. ماذا حدث؟

لقاء سابق بين نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في وارسو
لقاء سابق بين نتنياهو (يمين) مع وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في وارسو
17/8/2020

وذكرت الوزارة، على حسابها في تويتر أن الاتصال تطرق إلى "التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضافت أنه "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن أشكنازي وبن علوي "بحثا التطورات في المنطقة".

لكن مواقع عبرية ذكرت أن المسؤولَ الإسرائيلي بحث مع نظيره العماني "اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أن المسؤول العماني "أكد الحاجة لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

واتفقت إسرائيل والإمارات، الخميس الماضي، على تطبيع العلاقات بينهما.

وندد الفلسطينيون، بالاتفاق، واعتبروه "خيانة" للقضية الفلسطينية، وطعنة لمبادرة السلام العربية التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، قبل تطبيع العلاقات مع "تل أبيب".

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة علنية إلى العاصمة العمانية مسقط في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والتقاه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية وقتها إن الطرفين بحثا سبل الدفع بعملية السلامة في الشرق الأوسط، كما ناقشا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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