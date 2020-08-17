وزير الخارجية الإسرائيلي يهاتف نظيره العماني.. ماذا حدث؟

وذكرت الوزارة، على حسابها في تويتر أن الاتصال تطرق إلى "التطورات الأخيرة في المنطقة".

وأضافت أنه "تم التأكيد بوضوح على موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي".

تلقى هذا اليوم #معالي_يوسف_بن_علوي_بن_عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الاسرائيلي جابي اشكنازي. تم خلال الاتصال التطرق الى التطورات الاخيرة في المنطقة. (٤/١) — وزارة الخارجية (@MofaOman) August 17, 2020

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن أشكنازي وبن علوي "بحثا التطورات في المنطقة".

لكن مواقع عبرية ذكرت أن المسؤولَ الإسرائيلي بحث مع نظيره العماني "اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

وأضافت أن المسؤول العماني "أكد الحاجة لاستئناف محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

أجرى وزير الخارجية غابي أشكنازي إتصالا هاتفيا مع نظيره العماني يوسف بن علوي بن عبدالله. تناول الحديث آخر التطورات في المنطقة، اتفاق التطبيع مع الإمارات وضرورة توطيد العلاقات بين البلدين. أعرب الوزير أشكينازي عن بالغ تقديره لالتزام سلطنة عمان بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط. — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2020

واتفقت إسرائيل والإمارات، الخميس الماضي، على تطبيع العلاقات بينهما.

وندد الفلسطينيون، بالاتفاق، واعتبروه "خيانة" للقضية الفلسطينية، وطعنة لمبادرة السلام العربية التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، قبل تطبيع العلاقات مع "تل أبيب".

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة علنية إلى العاصمة العمانية مسقط في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 والتقاه السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية وقتها إن الطرفين بحثا سبل الدفع بعملية السلامة في الشرق الأوسط، كما ناقشا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.