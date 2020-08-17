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سياسة

وزير إسرائيلي: اتفاق تطبيع قريب بين تل أبيب والخرطوم

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
17/8/2020

ونقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، عن كوهين قوله: "من المتوقع أن تتم خطوة التطبيع بين إسرائيل والسودان قريبا. ربما يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي".

وذكرت القناة، نقلا عن مصادر سياسية بإسرائيل، لم تسمها، قولها: "الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم مستمرة، كما أن بعثات من كلا الطرفين تواصل الاستعدادات على قدم وساق للتوصل إلى هذا الاتفاق".

وفي 3 فبراير/شباط الماضي، كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن لقاء جمع الأخير مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة عنتيبي الأوغندية، تم خلاله "الاتفاق على "بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين".

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع حيث اعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة مثل "حماس" و"فتح"، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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