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سياسة|مصر

"نجيب منين".. غضب واسع في مصر بعد رفع أسعار تذاكر المترو

مترو الأنفاق في مصر
مترو الأنفاق في مصر
17/8/2020

وعبر ناشطون مصريون على استيائهم من الزيادات في الأسعار في وقت يتزايد فيه الغلاء على كل الأصعدة، لاسيما مع انتشار وباء كورونا وزيادة معدلات البطالة.

وقال أحد المغردين "نجيب منين.. نسرق ولا نوفر من الأكل"، وأكد بعضهم أن الدولة اعتمدت نهج القرارات المفاجئة التي تضر بالغلابة وهم كثر، وأنها تجبر أبناءها على العيش في ذل أو اللجوء للسرقة.

وبأمر مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، أعلن وزير النقل كامل الوزير الزيادات في الفئات الثلاث، لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين.

وكان السيسي، قد وجه أمس خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل، وقال إن "المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض".

وأضاف "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش"، ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

https://twitter.com/AhmedAb08295970/status/1295234376515674114?ref_src=twsrc%5Etfw

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"؛ ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، وعقَّب السيسي: "جديد وقديم يا كامل"، ليصدر بعدها مباشرة قرار الزيادات المذكورة في أسعار تذاكر المترو.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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