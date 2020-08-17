"نجيب منين".. غضب واسع في مصر بعد رفع أسعار تذاكر المترو

وعبر ناشطون مصريون على استيائهم من الزيادات في الأسعار في وقت يتزايد فيه الغلاء على كل الأصعدة، لاسيما مع انتشار وباء كورونا وزيادة معدلات البطالة.

وقال أحد المغردين "نجيب منين.. نسرق ولا نوفر من الأكل"، وأكد بعضهم أن الدولة اعتمدت نهج القرارات المفاجئة التي تضر بالغلابة وهم كثر، وأنها تجبر أبناءها على العيش في ذل أو اللجوء للسرقة.

وبأمر مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، أعلن وزير النقل كامل الوزير الزيادات في الفئات الثلاث، لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين.

أنا ضد رفع أسعار تذاكر #المترو قلبا و قالبا..

المواطن المطحون يعمل إيه؟!

توجد مصادر أخرى ممكن تطلع منها فلوس غير الغلابة اللي الدولة زودتها معاهم بمنتهى الصراحة في الفترة الأخيرة. — أحمد محمد ثابت حسن علي الملا (@realElMalla) August 17, 2020

وكان السيسي، قد وجه أمس خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل، وقال إن "المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض".

وأضاف "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش"، ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

https://twitter.com/AhmedAb08295970/status/1295234376515674114?ref_src=twsrc%5Etfw

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"؛ ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، وعقَّب السيسي: "جديد وقديم يا كامل"، ليصدر بعدها مباشرة قرار الزيادات المذكورة في أسعار تذاكر المترو.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

مش كله ده طبطبه على الشعب

زيادة تذاكر المترو وخصم ١% من المرتب — mhdy mhdy (@Mohameed656) August 17, 2020

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بعد أوامر السيسي: رفع أسعار تذاكر المترو في مصر بمعدل 40 في المئة

منتظر التصريح بتاع: تذاكر المترو في مصر أرخص من مترو لندن.

والردود عليه: طب وهو دخل المواطن في القاهرة زي دخل المواطن في لندن؟#مصر pic.twitter.com/nPPLbVRak8 — سي سلامة عبد الحميد (@salamah) August 16, 2020

لاول مره وانا راكبه المترو الاقي كل الناس بتتكلم بصوت عالي علي زياده اسعار تذاكر المترو ومرتباتهم الي مش مقضيه وقانون المصالحه الي لبسواالساكن مش المقاول ولا صاحب العقار حقيقي محدش بيعترض علي زياده لصالح البلد بس يكون فيه نسبه وتناسب بين الزياده والمرتبات والعماله المؤقته والفقير — dina.mashaly (@DMashaly) August 17, 2020

يومًا ما هحكي لأحفادي أو أحفاد صحابي يعني إننا كنا بنجيب تذاكر المترو بجنيه وفي خلال سنتين بس بقت ب ١٠ جنيه عادي https://t.co/TWFAAZQ7IB — سلمى عبدالوهاب (@Salma6491) August 17, 2020

صباح الـ ..

لأ خير ايه اللي انت مستنيه ؟!

تذاكر المترو غليّت تاني ..وكدا حرفياً الواحد شغال

عشان يجيب فلوس يروح بيها الشغل — Ahmed Emad 🖤⚫ (@AhmedEm59782198) August 17, 2020

أرتفعت أسعار تذاكر المترو 😅

– معايا تذكرتين قديمة..

= انا غني✌🏼 — Khaled Mowla (@KhaledMowla) August 17, 2020

نسب الزيادة في تذاكر المترو كبيرة جدا

66% و 40% و 45% ده كتير

ناهيك الزيادة مفاجائة و كبيرة

فعلا عدم مراعاة بشكل غريب

الضغط متواصل — karim Aref (@karim_aref) August 17, 2020