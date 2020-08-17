مصر: بعد تذكرة المترو.. تخفيض وزن رغيف الخبز يثير غضبا واسعا

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ما ترتب عليه غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدونون إن القرار غير موفّق، واستكمال لسياسة الدولة في تخفيض حصة المواطن من الدعم، وتحميله تكاليف زيادة الأسعار والقروض الخارجية.

ادفع نفس القيمة واحصل على وزن أقل.. سياسة جديدة تنتهجها الحكومة لتخفيض الدعم عن رغيف الخبز pic.twitter.com/LVUq2Mbueq — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 17, 2020

رأى عام

تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرام الى 90 جرام

، فعليا تم تخفيض حصة الفرد ل 4 ارغفة يوميا بدلاً من 5

بفرض ان المخبز هيشتغل وعليه رقابة ويوزن فعلا

طب يا معالى السيد وزير التموين

هل تم اضافة المواليد

وما موقف طفل عنده 13 سنة ولم يضاف خبر او تموين

ارحموا من فى الارض#العدالة — Arafat Shafik (@arafat_sh1) August 17, 2020

وقال آخرون إن تخفيض وزن رغيف الخبز تحايل على المواطن بدلا من زيادة السعر، مع زيادة تكلفة إنتاج "جوال الدقيق بين "25- 43 جنيهًا" للمخابز.

خوفاً على السكان من السمنة، قلصَوا وزن الرغيف!☹️ pic.twitter.com/OH3uw8tY09 — رمزي الزهراني Ramze Elzahrany (@Makkitter) August 17, 2020

انا شايفة أن كفاية كدة مش لزم نأكل اصلا كفاية علينا كدة عشنا كتير لزم نموت ✋

علشان عبد الفتاح السيسي وحكومتة الفاشلة تقدر تعيش ✋🙄 pic.twitter.com/HrlkuO2L2k — 💔 M👑 البرنسيسة 👑 M 💔 (@nancyamr25) August 17, 2020

زيادة غير مباشرة لسعر الرغيف..#وزارة_التموين تقرر تخفيض وزن #رغيف_الخبز لـ 90 جراما بدلا من 110 جرامات، بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، بدءًا من الغد #مصر pic.twitter.com/wtX3DD5tdR — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 17, 2020

https://twitter.com/iraqilover6/status/1295392458524758016?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أعلن أمس الأحد رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وذلك خلال كشفة عن تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد (خاصة) "كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب".

ووفق تصريح كامل؛ فإن العمل بالأسعار الجديدة دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، وارتفع سعر التذكرة لعدد (1 – 9 محطات) من 3 إلى 5 جنيهات، وارتفع سعر التذكرة لعدد (10 – 16 محطة) من خمسة إلى سبعة جنيهات، في حين ارتفع سعر تذكرة المترو لعدد (17 – 40 محطة) من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار تذاكر المترو بالخطوط الثلاثة pic.twitter.com/pIz48cUDpC — بوابة الوطن (@ElwatanNews) August 17, 2020

وسبق رفع سعر تذكرة المترو، تعليمات مشدّدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها على وزير النقل أن رفع سعر التذاكر يشمل "القديم والجديد"، وفق تعبير السيسي.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، ماتقوليش ماتغليش".

ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"؛ ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، وعقَّب السيسي: "جديد وقديم يا كامل".

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