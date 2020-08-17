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سياسة|مصر

مصر: بعد تذكرة المترو.. تخفيض وزن رغيف الخبز يثير غضبا واسعا

زيادة سعر الخبز بنسبة 18% من خلال تقليل وزن الرغيف
زيادة سعر الخبز بنسبة 18% من خلال تقليل وزن الرغيف
17/8/2020

ويتزامن ذلك مع ارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، ما ترتب عليه غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مدونون إن القرار غير موفّق، واستكمال لسياسة الدولة في تخفيض حصة المواطن من الدعم، وتحميله تكاليف زيادة الأسعار والقروض الخارجية.

وقال آخرون إن تخفيض وزن رغيف الخبز تحايل على المواطن بدلا من زيادة السعر، مع زيادة تكلفة إنتاج "جوال الدقيق بين "25- 43 جنيهًا" للمخابز.

https://twitter.com/iraqilover6/status/1295392458524758016?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أعلن أمس الأحد رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وذلك خلال كشفة عن تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد (خاصة) "كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب".

ووفق تصريح كامل؛ فإن العمل بالأسعار الجديدة دخل حيز التنفيذ صباح اليوم، وارتفع سعر التذكرة لعدد (1 – 9 محطات) من 3 إلى 5  جنيهات، وارتفع سعر التذكرة لعدد (10 – 16 محطة) من خمسة إلى سبعة جنيهات، في حين ارتفع سعر تذكرة المترو لعدد (17 – 40 محطة) من 7 إلى 10 جنيهات.

وسبق رفع سعر تذكرة المترو، تعليمات مشدّدة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد فيها على وزير النقل أن رفع سعر التذاكر يشمل "القديم والجديد"، وفق تعبير السيسي.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، ماتقوليش ماتغليش".

ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"؛ ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، وعقَّب السيسي: "جديد وقديم يا كامل". 

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي
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