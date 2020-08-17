مسؤولون وإعلاميون إماراتيون يقودون الترويج للتطبيع عبر تويتر

حيث قال علي بن تميم رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية "عندما تقرأ في الإعلام الإسرائيلي تذهل بالأخبار اليومية: اكتشافات علمية جديدة ودراسات فكرية وتاريخية وأدبية حديثة وتكنولوجيا ومخترعات علمية وعلاجات صحية ونفسية، كل ذلك تم في إسرائيل".

عندما تقرأ في الإعلام الإسرائيلي تذهل بالأخبار اليومية: اكتشافات علمية جديدة ودراسات فكرية وتاريخية وأدبية حديثة وتكنولوجيا ومخترعات علمية وعلاجات صحية ونفسية،كل ذلك تم في إسرائيل، ترى ماذا تقرأ من أخبار في معظم الإعلام العربي! لاشيء من كل ذلك، إعلام يكاد يختفي منه العلم بالكامل. — د. علي بن تميم (@3litamim) August 15, 2020

ودافع الدكتور علي النعيمي في بث مباشر مطوّل عن موقف الإمارات قائلاً "إنها دولة حريصة على السلام وسياستها السلام منذ نشأتها، وتناصر القضية الفلسطينية بالأفعال وليس الأقوال"، وأضاف "الاتفاق الأخير جاء عندما وصلت الأمور إلى طريق مسدود".

وقال الناشط الإماراتي حمد الحويسني إن "الشعب الإسرائيلي يحب السلام، كل تغريداتهم في تويتر مليئة بالحب والاحترام لإخوانهم العرب"، بينما رأت الكاتبة أماني العجلان أن "الجميع وصل لقناعة بأن أهل القضية الفلسطينية لا يريدون حلها، ولذلك ستتوجه كل دولة للنظر لمصالحها".

واعتبرت الدكتورة ميساء راشد غدير العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي أن "الواقعية السياسيةَ في التعامل مع القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، قد بدأت تفرض نفسها بشكل أكثرَ جديةً، المبادرةُ الإماراتية نموذج".

وأضافت "سئم الناس تبديد مواردهم، والتضحيةِ بازدهارهم في سبيلِ أوهامٍ تدور حول القضية، فلا حُلّت القضيةُ، ولا كُسبَ المستقبل، ولا ازدهرتِ الأوطان".

الشعب الاسرائيلي يحب السلام ،

كل تغريداتهم في تويتر مليئة بالحب والاحترام لاخوانهم العرب.

شفت تغريدة لاسرائيلي يشتم السعودية او الامارات ؟

بينما الآخرين شتم وحرق صور الحكام واعلام الدول التي كانت تساعدهم بالمليارات خلال العقود الماضية . — 🇸🇦🇦🇪 حمـد الحـوسنـي (@Hahosani) August 15, 2020

بينما رأى الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي أن الإمارات لا تحتاج إلى "التبرير في خطوة إقامة علاقات متوازنة مع إسرائيل بشكل معلن".

وكان قد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الماضي توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

اعتقد ان الجميع وصل لقناعة بأن اهل القضية الفلسطينية لايريدون حلها.. لذلك ستتوجه كل دولة للنظر لمصالحها.. https://t.co/vVW9F9nExS — أماني العجلان (@AmaniAAJ) August 16, 2020

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، في بيان لها، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

ستنتهي حفلة الردح واللطم قريباً وسيفيق اللاطمون الرادحون على انجاز اماراتي اخر🇦🇪 فقط انتظروا…! — علي العامري (@DrAliAlameri) August 16, 2020

مصدومة من تغريدات البعض و تغير الحال !

اتذكر في العام الماضي تغريدات البعض ضدي و هجومهم عليّ و على المنادين بالسلام مع #اسرائيل ، كنا نرجم بالحجارة و نحارب بالتخوين ، كان البعض يتحاشى حتى اعادة التغريد لنا و كأننا عار ، والآن اصبحوا يبحثون عن السلام ! منافقين و يركبون الموجة — سكينة المشيخص (@sukinameshekhis) August 15, 2020

الواقعية السياسيةَ في التعامل مع القضية الفلسطينية والعلاقة مع إسرائيل، قد بدأت تفرض نفسها بشكل أكثرَ جديةً، المبادرةُ الإماراتية نموذج، فقد سئم الناس تبديد مواردهم، والتضحيةِ بازدهارهم في سبيلِ أوهامٍ تدور حول القضية، فلا حُلّت القضيةُ، ولا كُسبَ المستقبل، ولا ازدهرتِ الأوطان https://t.co/CclVlyBBqV — د. ميساء راشد غدير (@Maysa_Ghadeer) August 16, 2020