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سياسة

عضو بـ"الأعلى للدولة الليبي": حشد السلاح الروسي يعكس نية الشر وطرابلس مستهدفة

تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق لدعم محور سرت الجفرة
تعزيزات عسكرية لحكومة الوفاق لدعم محور سرت الجفرة
17/8/2020

وأوضح الشاطر في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "لا أدري إن كان من الممكن تفادي نشوب حرب طاحنة في سرت (شمال) والجفرة (وسط) بجعلهما منطقة منزوعة السلاح".

وتابع: "السلاح الذي يحشده الروس يبلغ مداه إلى أبعد من طرابلس غربا، ما يعتبر أن نية الشر مبيتة لفرض مطالب يستحيل قبولها".

وفي يوليو/تموز الماضي، دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأطراف الليبية لجعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح كخطوة أولى لإطلاق المفاوضات.

وقال ماس، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا آنذاك، "حان وقت وقف هذه المهزلة في ليبيا (..) هذا يعني عدم إرسال المزيد من الطائرات والدبابات والسفن المحملة بالأسلحة".

 

وخلال الجلسة ذاتها، دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، روسيا لسحب مواطنيها الذين يعملون مرتزقة في بلاده.

وأضاف أن هناك مرتزقة روسا يتبعون لشركة فاغتر الروسية ومرتزقة من السودان وسوريا وتشاد يقاتلون إلى جانب حفتر في ليبيا.

وشنت مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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