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شاهد: لحظة سقوط مراسل قناة إسرائيلية أثناء بث مباشر من دبي

سقط مراسل القناة الإسرائيلية مغشيا عليه أثناء البث المباشر
سقط مراسل القناة الإسرائيلية مغشيا عليه أثناء البث المباشر
17/8/2020

ويأتي ظهور هيرمان من دبي، بعد أيام من الإعلان عن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة أثارت غضبًا عارمًا في الشارع الفلسطيني والعربي.

وكان المراسل المذكور يجري مداخلة هاتفية مع المحطة خلال تقريره الإخباري من دبي الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للخليج العربي بدولة الإمارات.

وبعد ثوان معدودة، سقط المراسل فيما يبدو أنه تعرض للإغماء، وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هيرمان قد تعافى وعاد إلى عمله، بينما نشر المراسل مساء أمس مقطع فيديو أوضح فيه ما حدث.

وقال هيرمان "فقدت السيطرة مؤقتًا. لا تزال الحرارة 50 درجة مئوية. لكن لا داعي للقلق. سأنام جيدًا، غدًا يوم جديد وعمل كثير".

والسبت، ظهر هيرمان ومراسل إسرائيلي آخر، للمرة الأولى علنا، وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي الإماراتية.

وأعرب هيرمان عن حماسته كونه أول مراسل إسرائيلي يتحدث من الإمارات بعد الكشف عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

الإمارات والتطبيع

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس الماضي عن اتفاق تطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينه أن وفودًا من   الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة. 

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، لتكون الإمارات بذلك ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية. كما قوبل برفض واسع من الشارع العربي.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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