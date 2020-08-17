رئيس الموساد في الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التطبيع

وقالت هيئة البث الرسمية إن "كوهين" وصل إلى الإمارات لإجراء محادثات حول الاتفاق مع إسرائيل الذي أعلن التوصل إليه، الخميس الماضي، من دون مزيد من التفاصيل.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "وصل مسؤول أمني إسرائيلي كبير إلى أبو ظبي، ظهر الإثنين، في إطار محادثات لإقامة علاقات بين الإمارات وإسرائيل، استعدادًا لتوقيع الاتفاق في الأسابيع أو الأشهر المقبلة".

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن تل أبيب تعمل حاليا على إمكانية تسيير رحالات جوية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات عبر المجال الجوي السعودي.

وقال خلال زيارة لمطار بن غوريون الدولي، ظهر الإثنين، "نعمل حاليًا على السماح بالقيام برحلات جوية مباشرة ستربط تل أبيب بدبي وأبو ظبي وتمر في طريقها عبر الأجواء السعودية".

وتابع "إنها بمثابة رحلة جوية قصيرة للغاية كونها لا تستغرق سوى 3 ساعات تقريبًا، مثل الرحلة إلى روما مثلاً، لكنها ستغيّر وجه الطيران والاقتصاد الإسرائيليين من خلال إضافة حجم هائل من النشاط السياحي بكلا الاتجاهين، وحجم هائل من الاستثمارات".

رئيس الوزراء نتنياهو: "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي عبر الأجواء السعودية. هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل". 🇦🇪🇮🇱✈️ pic.twitter.com/2SFs5asSWl — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2020

رئيس الوزراء نتنياهو لسكاي نيوز عربية: "الإمارات شريك حقيقي لإرساء السلام في المنطقة ونواجه تحديات مشتركة. الشعوب في المنطقة ملت من الحروب والصراعات، وآن الأوان أن ينتشر السلام، والمسلمون واليهود يريدون السلام. كثيرون في العالم العربي يدعمون السلام الإماراتي الإسرائيلي". pic.twitter.com/HCYNWihVcX — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 17, 2020

واستطرد "مواطنو الإمارات معنيون جدًا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل في مجال التكنولوجيا وفي استيراد المنتجات الرخيصة. إذ يقع هناك واحد من أكبر مراكز التجارة الحرة وأكثرها كفاءة في العالم، ما سيحقق فائدة كبيرة جدًا للمستهلك الإسرائيلي ويُعتبر ببساطة عاملاً محفزًا للاقتصاد الإسرائيلي والذي سيفيد أي مواطن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، وبشكل مفاجئ عن تطبيع كامل العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووصفه بالاتفاق التاريخي والإبراهيمي.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينه أن وفودًا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

كما ذكرت الوكالة الإماراتية أنه نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراضٍ فلسطينية وفقًا لخطة ترمب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.

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