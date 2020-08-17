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سياسة

جزائريون يذرفون الدموع مع أول صلاة في المسجد بعد رفع الحجر (فيديو)

شيخ يذرف الدموع في أول صلاة ظهر بعد رفع الحجر التدريجي بمسجد سيدنا الحسين بالاغواط
شيخ يذرف الدموع في أول صلاة ظهر بعد رفع الحجر التدريجي بمسجد سيدنا الحسين بالاغواط
17/8/2020

ووثق مقطع الفيديو شيخا يؤكد أنه لم يستطع أن يتمالك أعصابه وهو يرى عودة المساجد إلى الحياة مرة أخرى.

وأكد أن المشهد روحاني بشدة، قبل أن يذرف الدموع فرحًا بأدائه الصلاة في المسجد لأول مرة منذ مدة.

ووثقت مقاطع أخرى المشهد ذاته، حيث استقبل الجزائريون إعادة فتح مساجدهم بدموع الفرحة والتأثر، ورفع الأذان لأول مرة منذ أشهر عدة دون عبارة "صلوا في بيوتكم" أو "صلوا في رحالكم".

ووصل عدد حالات الإصابة بكورونا في الجزائر إلى 38,583 منذ ظهور الفيروس، توفي منهم 1,370 وتعافى 27,017.

بينما تخطت الحصيلة العالمية 21 مليونا ونصف مليون إصابة منذ ظهور الوباء توفي منهم أكثر من 774 آلفًا وتعافى أكثر من 13 مليونا و600 ألف.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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