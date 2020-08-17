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تقرير: خلافات بين الموساد والخارجية تؤخر سفر الوفد الإسرائيلي للإمارات

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
17/8/2020

جاء ذلك عقب تكليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس الموساد والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تطبيع العلاقات.

 وبدأ مسؤولون في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أمس الأحد العمل على بلورة تفاصيل الاتفاقيات التي تهدف إلى إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وذلك قبل المحادثات الرسمية التي ستجرى في أبو ظبي. 

وكشفت الصحيفة أن سفر الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يتوجه إلى الخليج لحضور تلك المحادثات تأخر بسبب الخلافات حول تقاسم الصلاحيات بين مجلس الأمن القومي والموساد ووزارة الخارجية في إسرائيل.

كما كشفت أن ممثلين عن وزارة الخارجية يقومون بالفعل بفحص عدد من المباني في أبو ظبي لاختيار مبنى من بينها لاستضافة السفارة الإسرائيلية. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين من الجانبين أن مسألة الرحلات الجوية المباشرة ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات المشتركة. 

ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو نشر سلسلة من مقاطع الفيديو وأجرى مقابلات بهدف تسويق الخطوة في ظل اعتراضات اليمين على تعليق خطة ضم مستوطنات الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية. كما يعمل كبار المسؤولين في دولة الإمارات لمحاولة شرح الاتفاقية لخصومها في العالم العربي. 

وكان تم الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، بعد اتصال هاتفي ضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على الاتفاق على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات. 

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) في حينه أن وفودا من دولة الإمارات وإسرائيل ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة. 

كما ذكرت أنه نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام، وتركز جهودها الآن على توطيد العلاقات مع الدول الأخرى في العالم العربي والإسلامي.

المصدر : الألمانية
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