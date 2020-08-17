تقرير: المفاعل النووي الإماراتي.."تشيرنوبل" جديد

وقال تقرير لوكالة الأناضول للأنباء إنه على الرغم من وجود وثائق أثبتت فساد تحالف شركة كيبو الكورية الجنوبية المكلفة ببناء المفاعل الإماراتي استكملت أبوظبي تعاقدها مع الشركة رغم المخاوف العالمية المتعلقة بمدى سلامة مفاعل براكة النووي.

قصة التعاون الإماراتي بدأت بعد ثلاثة أيام من وقوع كارثة تسونامي التي ضربت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية في اليابان، وتحديدا في 14 مارس/ آذار 2011.

حينها كان رئيس كوريا الجنوبية لي ميونغ باك يحتفل مع ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بوضع حجر أساس أول مفاعل نووي في الإمارات، في مشروع وصف حينها بأنه بداية صداقة عمرها 100 عام.

هذا الاحتفال كان تتويجا لفوز اعتبره موقع "ريفيو" للتكنولوجيا في أبريل/ نيسان 2019، شخصيا لباك، الذي استطاع بمكالمة هاتفية مع بن زايد في 2009 اقناعه باختيار ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو".

الشركة الكورية للطاقة والمياه تعاقدت لإنشاء المفاعل الإماراتي براكة، الذي يتكون من 4 مفاعلات نووية، وتم إعلان تشغيل أول مفاعل في الأول من أغسطس/ آب الجاري.

تلك الواقعة، هي بداية سلسلة من المشكلات التي تحيط بالمفاعل براكة، بداية من سمعة الشركة المنفذة ومدى خبرتها، وصولا إلى سلامة التنفيذ وعيوب التصميم.

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ورئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغ باك

سياسة المساومات

في تقرير "ريفيو"، برزت قدرة باك على إقناع بن زايد باختيار الائتلاف الكوري الجنوبي، ومنحه حق تنفيذ المفاعل في صفقة قدرت بـ 18.6 مليار دولار أمريكي، عوضا عن شركة فرنسية أكثر خبرة في إنشاء المفاعلات النووية.

وأشار الموقع إلى أنه في ذلك الوقت بدأت الشائعات تدور حول أن الصفقة بين أبو ظبي وسول رافقها عدد من المساومات، بينها تعهد باك سرا بتقديم دعم مسلح للإمارات في حال نشوب صراع عسكري.

وفي هذا الشأن، أبرز ريفيو بدء سول في 2011 نشر قوات خاصة في الإمارات.

كيبكو سيئة السمعة

لم يمض على التعاقد الإماراتي ـ الكوري الجنوبي أكثر من 3 سنوات، حتى ظهرت وثائق تحذر من الفساد المستشري في شركة كيبكو، وعدم التزامها بمعايير السلامة والتوصيات العالمية في تصاميمها.

ورغم ذلك استكملت أبو ظبي تعاقدها وافتتحت المفاعل الأول في براكة بمنطقة الظفرة، والذي يقع قرب الحدود الإماراتية السعودية، وأقرب للعاصمة القطرية الدوحة من العاصمة الإمارتية أبو ظبي، حسب تقارير إعلامية عدة.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2012، لفتت تقارير إلى وجود نشاط غير قانوني بين موردي قطع الغيار للشركة؛ واكتشف المدعون أن آلاف الأجزاء المقلدة وصلت إلى المفاعلات النووية التي تتولي الشركة إنشاءها، وبينها المفاعل الإماراتي.

ورغم فتح تحقيق جنائي في هذا الشأن، إلا أن كيبكو أصرت على أن المفاعلات التي تتولى مسؤوليتها آمنة، ودعمت مزاعمها بوثائق أمان لم يتم إثبات سلامتها من مصادر مستقلة.

وعلاوة على ذلك، كشف بارك جون وون، مسؤول سابق في الشركة، إنّ كيبكو لجأت للتخلي عن معظم سبل الأمان الإضافية المكلفة في الثمن ـ والتي فرضتها كارثة تشيرنوبل عام 1986 ـ لتجنب التكاليف الفلكية التي تحول دون التعاقد مع عملاء أجانب، حسبما نقلت مجلة فوربس الأمريكية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبعد خسارة شركته صفقة إنشاء براكة في الإمارات، وصف آن لوفرغون، الرئيس التنفيذي لشركة أريفا الفرنسية منافسته كيبكو بأنها سيارة دون أي أحزمة أمان أو وسائد هوائية.

وبحلول عام 2014، تصاعد التحقيق الداخلي في كيبكو ليتحول إلى تحقيق بعيد المدى في الكسب غير المشروع، والتواطؤ، وتزوير الضمان.

وبموجب التحقيقات حُكم على 68 شخصًا، وأصدرت المحاكم 253 عامًا من السجن التراكمي.

ومن بين الأطراف المذنبة كيم جونغ شين، رئيس الشركة الكورية للطاقة والمياه، وبارك يونغ جون المساعد المقرب للرئيس لي ميونغ باك، الذي حصل على رشوة من شين مقابل معاملة تفضيلية من الحكومة.

في كوريا الجنوبيه هناك دائر صلبه للفساد بين السياسيين ورجال الاعمال ، وسقط بسبب ذلك اخر رئيسين لكوريا .. الرئيس لي ميونغ باك اللي حكم الدوله من 2008 الى 2013 اتهم بالفساد والاختلاس واستغلال السلطه .. خصوصا مع شخصيات نافذه في شركة سامسونغ اللي وصل الامر لإصداره عفو عنهم pic.twitter.com/GpS72KZ2Ig — Nayif ταɪsнσ 正義 (@NayifNejer) August 9, 2020

سلسلة مستمرة من الفضائح

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أثار بول دورفمان، مؤسس المجموعة النووية الاستشارية، في تقريره طموح الخليج النووي: مفاعلات جديدة في الإمارات عددًا من المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة في المفاعلات التي تبنيها الإمارات بالشراكة مع التحالف الكوري الجنوبي.

وكشف التقرير عن وجود تشققات في مباني الاحتواء لجميع المفاعلات الأربعة أثناء عملية البناء؛ ما يستلزم تعليق أعمال البناء أثناء إجراء الإصلاحات.

كما أشار إلى أن تصميم مفاعل براكة لا يحتوي على ميزات أمان مثل المفاعل الإضافي أو الماسك الأساسي، وكلاهما من سمات التصميمات المتوقعة عادة في جميع المفاعلات النووية الجديدة في أوربا، وهي أحد المعايير التي فرضت على واقع إنشاء المفاعلات بعد كارثة انفجار مفاعل تشيرنوبل النووي بأوكرانيا، في حقبة الاتحاد السوفييتي.

وحسب دورفمان، تساعد هذه الميزات في الحد من إطلاق الإشعاع في حالة وقوع حادث أو هجوم متعمد على المنشآت النووية.

ولفت إلى ضرورة هذه الميزات في مفاعل نووي في الإمارات، كونه لا يستبعد شن جماعة الحوثيين في اليمن هجوما عليه، كما زعموا في الماضي بشن هجوم على موقع المفاعل، وتنفيذهم هجمات على منشآت نفط في السعودية العام الماضي.

وتابع: أي هجمة تنجح في استهداف مفاعل براكة، أو وقوع حادث في المحطة، سيكون لها تداعيات كبيرة على السكان المحليين.