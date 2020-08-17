البث الحي
سياسة

"تعالجنا غصبا عنك".. سعودي وكويتي يعتديان بالضرب على طبيب مصري

إحالة المواطنين الذين تعديا على الطبيب المصري إلى الجهات الأمنية المختصة
إحالة المواطنين الذين تعديا على الطبيب المصري إلى الجهات الأمنية المختصة
17/8/2020

حيث قاما باقتحام غرفة الطبيب وانهالا عليه بالضرب، وذلك لمحاولة علاجهما، وقالا له "تعالجنا غصبا عنك".

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال "غير طبيعية"، وقاما بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

وأضاف المصدر، أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له "تعالجنا غصبًا عنك"، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه أيضا بالضرب والإهانة.

وأفاد المصدر، أن المواطنين المعتديين أحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع. 

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاعتداء على مصريين في دول خليجية أمر بات متكررا، وتعتبره الحكومة المصرية دائما حوادث "فردية".

وقارن مغردون بين التعامل مع الأطباء المصريين والأطباء من جنسيات أخرى وقالوا إن الطبيب المصري يهان في الداخل والخارج.

وحوادث الاعتداء على مصريين في دول خليجية كثرت في الآونة الأخيرة حيث قتل مواطنان مصريان أواخر يوليو/ تموز الماضي أثناء تأديتهما عملهما على يد صاحب العمل السعودي.

والشهر الماضي أيضا صفع مواطن كويتي عاملا مصريا ثلاث مرات على وجهه بأحد المتاجر.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي قُتل مصري بالسعودية بسبب خلاف على مكان ركن سيارة.
 

إقرأ أيضا: 

3 طلقات في الظهر.. سعودي يقتل مصريين اثنين إثر "خلاف بسيط"

صفعه 3 مرات.. كويتي يعتدي على عامل مصري بأحد المتاجر (فيديو)

بسبب خلاف على ركن سيارة.. سعودي يقتل شابا مصريا في جدة

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)