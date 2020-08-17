"تعالجنا غصبا عنك".. سعودي وكويتي يعتديان بالضرب على طبيب مصري

حيث قاما باقتحام غرفة الطبيب وانهالا عليه بالضرب، وذلك لمحاولة علاجهما، وقالا له "تعالجنا غصبا عنك".

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال "غير طبيعية"، وقاما بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

وأضاف المصدر، أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له "تعالجنا غصبًا عنك"، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه أيضا بالضرب والإهانة.

في انتظار تعليق وزيرة الهجرة المصرية على حادثة اعتداء كويتي وسعودي على مصري، بأنها حاله فردية (للمرة المليون) — ΛLΛFΛПDI (@AL_AFAND_DI) August 17, 2020

وأفاد المصدر، أن المواطنين المعتديين أحيلا إلى الجهات المختصة على ذمة قضية إهانة واعتداء على رجال الأمن وموظفي وزارة الصحة أثناء تأدية عملهم، واعتداء على مراجع.

وأثارت الواقعة ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الاعتداء على مصريين في دول خليجية أمر بات متكررا، وتعتبره الحكومة المصرية دائما حوادث "فردية".

كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري في مستشفى بالكويت وقالوا تعالجنا غصبًا عنك بعد التحقيق برروا وقالوا مكناش فى حالتنا الطبيعية اه كنا فى حالة بفلوسنا يا كلب احنا سيادك احنا بتوع الرز — المﻻك الحزين (@Lido8080) August 16, 2020

وقارن مغردون بين التعامل مع الأطباء المصريين والأطباء من جنسيات أخرى وقالوا إن الطبيب المصري يهان في الداخل والخارج.

وحوادث الاعتداء على مصريين في دول خليجية كثرت في الآونة الأخيرة حيث قتل مواطنان مصريان أواخر يوليو/ تموز الماضي أثناء تأديتهما عملهما على يد صاحب العمل السعودي.

والشهر الماضي أيضا صفع مواطن كويتي عاملا مصريا ثلاث مرات على وجهه بأحد المتاجر.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي قُتل مصري بالسعودية بسبب خلاف على مكان ركن سيارة.



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كالمعتاد! نقارن الطبيب المصرى بالهندى أو الفلبينيى، أو لا سمح الله، أى طبيب أوروبى!https://t.co/lKpHu5yxJj — Amr Badran (@BadranAmr) August 17, 2020

تعالجنا غصبًا عنك».. كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري في مستشفى بالكويت (إهانة المصري فى الداخل والخارج)

حسبنا الله ونعم الوكيل — Ahmed Abdull_Sallam (@Ahmed24549780) August 17, 2020