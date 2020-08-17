ترمب: الرئيس التركي أردوغان "لاعب شطرنج عالمي" (فيديو)

جاء ذلك خلال مشاركة ترمب عبر الهاتف، الإثنين، في برنامج تلفزيوني على قناة فوكس نيوز.

ووجه ترامب انتقادات لمنافسه الديمقراطي بايدن على صعيد السياسة الخارجية وفي قضايا مختلفة أخرى.

وأفاد بأن بايدن لا يمكنه التعامل مع هؤلاء الأشخاص في بيئة تعج بقادة عالم أذكياء للغاية، لافتا إلى أنه (بايدن) "منتهٍ عقليا".

وأضاف: " أنت تتعامل مع أشخاص أذكياء للغاية، هذه الدول لديها قادة لاعبي شطرنج عالميين، وأنا أعرفهم، على سبيل المثال، الرئيس التركي أردوغان".

وأكد ترمب أنه على تفاهم جيد مع الرئيس التركي، مشيرا إلى أن بعض رؤساء الدول طلبوا منه (ترمب) الاتصال بأردوغان لأنه يصغي له.

وتداولت وسائل إعلام، السبت، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

وأمس الأحد، أكد كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، رفضه لتصريحات جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بحق تركيا.

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، أن حزبه صاحب موروث يكافح من أجل استقلال تركيا. وشدد على رفضهم القاطع لكافة "القوى الإمبريالية".

وأشار إلى أن مفهوم الاستقلال هو جزء من شخصية حزبه.

وانتقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، بشدة تصريح جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بحق تركيا، واصفا ذلك بالجهل والنفاق.

وفي تغريدة عبر "توتير" قال قالن إن تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق.

وشدد على أن أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن.

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زعيم المعارضة التركية يرفض تصريحات بايدن بشأن "إسقاط" أردوغان