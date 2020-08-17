بعد فضيحة السعودية.. العائلة الملكية بإسبانيا تحسم الجدل حول وجهة خوان كارلوس

بذلك، تضع العائلة الملكية حدًا لتكهنات في أنحاء متفرقة من العالم بخصوص مكان وجود الملك السابق.

وقال كارلوس، في الثالث من أغسطس، إنه سيغادر البلاد إلى مكان لم يحدده، بعد الكشف عن جوانب مثيرة للجدل من حياته الخاصة في الماضي.

وقال المتحدث " أبلغ الملك خوان كارلوس الأسرة الملكية أنه ذهب إلى الإمارات يوم 3 أغسطس، وهو هناك الآن".

وتنازل الملك، الذي كان يتمتع بشعبية، عن العرش لابنه فيليبي عام 2014 بعد قضية احتيال ضريبي تورّط فيها بعض أفراد العائلة الملكية، ورحلة لصيد الأفيال في وقت كان يعاني فيه الإسبان من ركود عميق.

وبعد تنازله عن العرش ابتعد عن الحياة العامة، غير أن الجدل بشأنه استمر ليبلغ ذروته بتحرك المحكمة العليا الإسبانية في يونيو/ حزيران الماضي؛ لفتح تحقيق مبدئي للاشتباه في ضلوعه في عقد خط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة تبنيه شركات إسبانية في السعودية.

وذكرت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية أن خوان كارلوس تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل، وفتحت سويسرا أيضًا تحقيقًا.

ولا يخضع الملك السابق رسميًّا لتحقيق، ونفى مرارًا التعليق على الأمر، وبعد قراره ترك البلاد، قال محامي خوان كارلوس إن موكله سوف يبقى تحت تصرف مكتب المدعي العام.

وذكرت صحيفة (إيه.بي.سي) اليومية الإسبانية، قبل عشرة أيام، أن خوان كارلوس سافر في طائرة خاصة إلى أبو ظبي من مدينة فيجو التي تقع في شمال غرب إسبانيا.

ويقيم في فندق قصر الإمارات الذي تملكه الحكومة، بينما تكهنت بعض وسائل الإعلام -في وقت سابق- بأن خوان كارلوس في جمهورية الدومنيكان أو البرتغال.

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