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سياسة

الوفاق الليبية: اتفقنا مع تركيا وقطر على بناء المؤسسة العسكرية (فيديو)

17/8/2020

وأضاف النمروش في تصريح صحفي أنه تم الاتفاق مع وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية على إرسال مستشارين عسكريين إلى ليبيا، وإتاحة مقاعد للتدريب في كليات البلدين.

وأشار النمروش إلى تأكيد الوزيرين التركي والقطري دعم الحل السياسي والحكومة الشرعية في ليبيا.

ووصل وزيرا الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة الليبية طرابلس صباح الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع القطرية إن العطية ناقش خلال اجتماع بطرابلس مع أكار والنمروش "آخر المستجدات على الساحة الليبية".

وأشارت إلى أن العطية اجتمع أيضا مع أكار والنمروش، وأيضا مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، وبحثا "المستجدات على الساحة الليبية".

وأكد وزيرالدفاع التركي خلوصي أكار وقوف بلاده إلى جانب الحكومة الليبية المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة.

وأشار أن بلاده بذلت وستواصل بذل جهودها تماشيا مع توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق أهدافها في وقف إطلاق نار دائم في ليبيا والحفاظ على وحدتها وسلامتها وأمنها.

وأكد أكار مواصلة تركيا دعم الأشقاء الليبيين الذين تربطها بهم علاقات تاريخية وثقافية مشتركة منذ 500 عام.

وفي 27 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، في 5 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي الخامس من الشهر ذاته، أقر المجلس الرئاسي للحكومة الليبية مذكرتي التفاهم. ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية حيز التنفيذ رسميا في 8 من ديسمبر/كانون الأول.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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