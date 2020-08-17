الصين تمنح أول براءة اختراع للقاح كورونا لشركة كانسينو

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية يوم الأحد إن هذه أول براءة اختراع تمنحها الصين للقاح لكوفيد-19.

ونقلت الصحيفة عن وثائق نشرتها الإدارة الوطنية للملكية الفكرية بالصين قولها إنه تم إصدار براءة الاختراع في 11 أغسطس/آب.

وقالت السعودية هذا الشهر إنها تعتزم بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح كانسينو.

وقالت كانسينو إنها تجري أيضا مباحثات مع روسيا والبرازيل وتشيلي لبدء المرحلة الثالثة من التجارب في تلك الدول.

لقاح روسي

باحث يعمل داخل مختبر أثناء الإنتاج والاختبار المعملي للقاح ضد مرض فيروس كورونا في موسكو

يأتي الإعلان الصيني بعد يومين من إعلان روسيا السبت بدء إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، وسط مضاعفة الجهود العالمية لاحتواء المرض.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن وزارة الصحة الروسية أن اللقاح الذي طوره معهد جماليا في موسكو سيطرح نهاية الشهر الجاري.

وأعرب علماء عن خشيتهم من أن روسيا قد تقدم الهيبة الروسية على السلامة.

بريطانيا تحث الخطى

وحثت بريطانيا اليوم الإثنين المسنين والمتطوعين من جماعات الأقلية السوداء والآسيوية للانضمام للمشاركة في تجارب لقاح كوفيد-19 لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل للقاح ناجح ضد هذا المرض يوفر الحماية من هذا المرض للفئات الأكثر عرضة للخطر.

ولم يثبت بعد فعالية أي لقاح لكوفيد-19 ولكن هناك نحو 20 لقاحا في مرحلة التجارب السريرية.

وقالت وزارة الأعمال البريطانية إن أكثر من 100 ألف شخص تطوعوا للمشاركة في تجارب اللقاح ولكن هناك حاجة لعدد أكبر من المتطوعين للتأكد من أن اللقاحات المرشحة صالحة للجميع.

وقالت كيت بينجهام رئيسة قوة العمل الخاصة باللقاحات في بريطانيا "حماية المعرضين للخطر هي الوسيلة الوحيدة التي سننهي بها هذه الجائحة".

"مشاركة 100 ألف متطوع تعد بداية عظيمة ولكننا بحاجة لعدد أكبر من الناس من خلفيات متنوعة كثيرة بحيث يمكننا الاستفادة منها في الدراسات التي تجري في المستقبل إذا كان علينا أن نجد لقاحا بسرعة لحماية من يحتاجون إليه".

وقالت الحكومة إنها حريصة بشكل خاص على تطوع من تتجاوز أعمارهم 65 عاما والعاملين في المجال الصحي والرعاية والأشخاص المنتمين للأقليات العرقية من السود والآسيويين.

وأظهرت دراسة الأسبوع الماضي أن احتمالات إصابة جماعات الأقليات العرقية بكوفيد-19 تزيد مرتين أو ثلاثة بالمقارنة مع البيض في إنجلترا.

نحو 22 مليون مصاب حول العالم

اختبار كورونا في الهند

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم يقترب من 21.7 مليون صباح اليوم الإثنين.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من13.7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 775 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية والأرجنتين وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.