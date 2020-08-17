الرئيس الإسرائيلي يدعو ولي عهد أبو ظبي إلى زيارة القدس

ونشر ريفلين على حسابه في تويتر، صورة للرسالة التي وجهها إلى الحاكم الفعلي لدولة الإمارات.

بعثت برسالة لولي العهد @MohamedBinZayed ودعوته لزيارة أورشليم القدس. كلي أمل بأن الاتفاق القريب، سيساهم في تعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة تُرسخ روح التفاهم بيننا جميعا، ومن شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار لسكان الشرق الأوسط pic.twitter.com/RueVaJNz7v — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 17, 2020

ولم يصدر عن السلطات الإماراتية تعقيب على هذه الدعوة.

وأشاد ريفلين بالتوصل إلى اتفاق "سام وشجاع" لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

وأعلن البلدان أنهما ستقيمان علاقات رسمية بموجب اتفاق رعته الولايات المتحدة قد يعيد تنفيذه تشكيل سياسات الشرق الأوسط، من القضية الفلسطينية إلى التعامل مع إيران، العدو المشترك لإسرائيل ودول الخليج.

وأضاف ريفلين "إن الاتفاق المتبلور بين دولتينا بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي سيوقع قريبا إن شاء الله، يشكل حجر أساس، باتجاه مسارات جديدة في منطقتنا".

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي الاتفاق بين أبو ظبي وتل أبيب تتويجًا معلنًا لسلسلة ممتدة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين على مدى سنوات.

وقوبل الاتفاق، بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي".

وأثار الاتفاق غضب واستياء الكثيرين في العالم العربي وإيران لكن دول في الخليج استقبلته بترحيب هادئ.

وقال ريفلين في خطاب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي "في هذه الأيام المصيرية تقاس الزعامة بالشجاعة والقدرة على الريادة وبعد النظر".

وأضاف "ليس لدي شك في أن الأجيال القادمة ستحترم الطريقة التي استأنفتم بها، أنتم الزعماء الشجعان الحكماء، الحديث عن السلام والثقة والحوار بين الشعوب والأديان والتعاون والعمل من أجل المستقبل".

كتبت لولي العهد بأنه ليس لدي أدنى شك بأن الأجيال القادمة ستثمن الطريقة التي أعدتم بها أنتم، القيادات الشجاعة والحكيمة، إطلاق خطاب السلام والثقة والحوار بين الشعوب والأديان وإلى تعزيز التعاون. لا أخفي أملي بأن تكون هذه الخطوة قدوة ترسم الطريق للآخرين أيضا. — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 17, 2020

وقال ريفلين في الخطاب الذي أعلنه عنه المتحدث باسمه "بالنيابة عن شعب إسرائيل وبالأصالة عن نفسي، أنتهز هذه الفرصة لتوجيه الدعوة لفخامتكم لزيارة إسرائيل والقدس وأن تحل ضيف شرف علينا".

ووصف الفلسطينيون الاتفاق بأنه "خيانة" من جانب دولة عربية كانوا يتطلعون لدعمها في إقامة دولتهم.

وقال ريفلين في خطابه "كلي أمل أن هذه الخطوة سوف تساهم في بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بيننا وبين شعوب المنطقة، ثقة ترسخ التفاهم بيننا جميعا. إن مثل هذه الثقة كما أثبتم بالخطوة السامية والشجاعة من شأنها دفع منطقتنا إلى الأمام وتوفير الازدهار والاستقرار لسكان الشرق الأوسط بأسره".

وأدان واصل أبو يوسف المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة ريفلين قائلا "زيارة أي مسؤول عربي لمدينة القدس عبر بوابة التطبيع مرفوضة مدانة وستكون في إطار خيانة القدس والأقصى".

وأضاف "زيارة القدس تكون عبر بوابة الشعب الفلسطيني وقيادته.. إن قبول هذه الدعوة يعني مضي دولة الإمارات بالخروج عن الإجماع العربي والإسلامي".