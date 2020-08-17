الدوحة: الهجوم المتكرر من وزير الإعلام اليمني "إفلاس"

وقالت الخارجية في بيان إن "دولة قطر تعرب عن استغرابها الشديد من تكرار هجوم وزير الإعلام اليمني على قطر في سياق الصراع القائم في اليمن الشقيق".

وأضافت أن "هذا التكرار يعبر عن إفلاس الإرياني الذي ترك مأساة الشعب اليمني الشقيق جانبا وتفرغ للهجوم على قطر".

وأكدت "الرفض القاطع للادعاءات الواردة في تصريحات الإرياني"، دون ذكرها.

وشددت على أنها "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".

بيان : قطر تستغرب تفرغ وزير الإعلام اليمني للهجوم عليها على حساب مأساة شعب بلادهhttps://t.co/OCKoO4bOgF#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/pWHsnkOdKU — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) August 16, 2020

وفي أبريل/ نيسان الماضي، رفضت الخارجية القطرية، اتهاما وجهه الإرياني، لها بدعم جماعة الحوثي، وهو ما كرره مرة أخرى عبر حسابه بتويتر، قبل أيام.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعربت الخارجية القطرية أيضا عن "استغرابها الشديد من الزج باسمها في الحرب في اليمن، ورفضها لاتهام رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، للدوحة بدعم جماعة الحوثي".

ودعت الخارجية القطرية آنذاك "المسؤولين اليمنيين للنأي بأنفسهم بعيدا عن الصراعات البينية".

وترى الخارجية أن الصراعات على ما يبدو تشير إلى أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ومنذ 2015، ينفذ تحالف سعودي إماراتي عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة ضد الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ 2014.