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اعتداء وحشي على مزارعين مسلمين في كشمير بسبب "بقرة" (فيديو)

لقطة من فيديو الاعتداء على مسلمين اثنين في إحدى قرى "جامو وكشمير" الخاضع لسيطرة الهند
لقطة من فيديو الاعتداء على مسلمين اثنين في إحدى قرى "جامو وكشمير" الخاضع لسيطرة الهند
17/8/2020

وأظهر المقطع هجوم مجموعة من الهنود على المزارعين المسلمين "محمد أصغر" (40 عاماً)، و "جاويد أحمد" (25 عاماً) وتعديهم عليهما بالضرب الوحشي إلى أن أنقذهم أحد ضباط الشرطة من بين أيديهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان أن سبب الاعتداء هو دخول "بقرة" تملكها عائلة هندوسية الأرض الزراعية التي يملكها أصغر، ولاحظ بعض الأطفال في عائلة أصغر البقرة وهي تأكل من المحصول فرشقوا البقرة بالحجارة لإبعادها، مما أثار غضب المجتمع الهندوسي.

ونشر الحساب الرسمي للشرطة بالمدينة اتخاذه لأقصى عقوبة ضد الجناة بعد التحقيق معهم ومعرفة ملابسات الحادث.

وذكر الحساب الرسمي لقوات الشرطة المحلية على فسيبوك إنها علمت بحادثة انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة التوتر الطائفي في المنطقة وهي تحقق في الأمر.

وناشدت السلطات المحلية عامة الناس الحفاظ على السلام والوئام المجتمعي، وعدم السماح لمن أسمتهم "العناصر المعادية للمجتمع والمناهضة للقومية" بالاستفادة من هذا الحادث.

كما طالبت الشرطة الأهالي بالحفاظ على السلام والتوافق ونبذ مظاهر العنف والتطرف.

وكشمير هو إقليم يقع بين الهند وباكستان وأغلب سكانه من المسلمين، ومقسم بين البلدين منذ نهاية الاحتلال البريطاني عام 1947.

و"جامو وكشمير" يطلق على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره احتلالا هنديا لمناطقها.

خاض البلدان ثلاثة حروب أعوام 1948 و1965 و1971، منها اثنتان في إطار الصراع على كشمير، مما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ألغت الهند في 5 من أغسطس/ آب 2019 وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به الإقليم الذي يقطنه ثمانية ملايين شخص، وحذرت باكستان من أن "الاحتلال العسكري غير القانوني" لإقليم كشمير يثير شبح حدوث "إبادة جماعية".

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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