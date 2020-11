اعتداء وحشي على مزارعين مسلمين في كشمير بسبب "بقرة" (فيديو)

وأظهر المقطع هجوم مجموعة من الهنود على المزارعين المسلمين "محمد أصغر" (40 عاماً)، و "جاويد أحمد" (25 عاماً) وتعديهم عليهما بالضرب الوحشي إلى أن أنقذهم أحد ضباط الشرطة من بين أيديهم.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان أن سبب الاعتداء هو دخول "بقرة" تملكها عائلة هندوسية الأرض الزراعية التي يملكها أصغر، ولاحظ بعض الأطفال في عائلة أصغر البقرة وهي تأكل من المحصول فرشقوا البقرة بالحجارة لإبعادها، مما أثار غضب المجتمع الهندوسي.

Shocked to see this video of Reasi where one Mohd Asger R/o Gahri of Arnas was beaten up by some hate-mongers today. Request @JmuKmrPolice, @DCReasi1 to kindly take note of this matter. Those who are taking law in hands should be behind bars @islahmufti @ShujaUH @rifatabdullahh pic.twitter.com/Tu02rO5OZZ

— Guftar Ahmed (گفتار احمد) (@GuftarAhmedCh) August 15, 2020